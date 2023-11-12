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Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 12.11.2023
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12:05 12.11.2023 (обновлено: 12:27 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908952628.html
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ на Купянском участке
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 12.11.2023
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ на Купянском участке
Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк ВСУ, пытавшийся атаковать... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:05
2023-11-12T12:27
в мире
россия
харьковская область
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
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СВАТОВО (ЛНР), 12 ноя - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк ВСУ, пытавшийся атаковать российские позиции. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. "Выехал танк противника и пытался атаковать наши позиции, приняли решение атаковать его ПТУРом. Успешно!" - рассказал РИА Новости разведчик ЗВО. На кадрах видно, как украинский танк открывает огонь, после чего его атакуют при помощи ПТУР бойцы ЗВО. В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908810044.html
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Уничтожение украинского танка на Купянском направлении
Бойцы ЗВО при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили украинский танк, пытавшийся атаковать российские позиции на купянском направлении
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РИА Новости
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4.7
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в мире, россия, харьковская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины
Бойцы ЗВО уничтожили танк ВСУ на Купянском участке

Бойцы ЗВО уничтожили атаковавший российские позиции танк на Купянском участке

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 12 ноя - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на купянском направлении танк ВСУ, пытавшийся атаковать российские позиции.
Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
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"Выехал танк противника и пытался атаковать наши позиции, приняли решение атаковать его ПТУРом. Успешно!" - рассказал РИА Новости разведчик ЗВО.
На кадрах видно, как украинский танк открывает огонь, после чего его атакуют при помощи ПТУР бойцы ЗВО.
В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.
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В миреРоссияХарьковская областьЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы Украины
 
 
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