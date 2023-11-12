Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 12.11.2023 (обновлено: 14:37 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908946438.html
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:00
2023-11-12T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908947623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b21e84ab999ee332e8148ad12356022e.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.Накануне Минобороны сообщило о неудачной попытке атаки украинских боевиков в районе Клещеевки. Российские бойцы отбили нападение противника.
https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. Отмечается, что военнослужащие российской группировки войск "Юг" уничтожили группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.
2023-11-12T11:00
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908947623_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d6f2a4d5b7bff45a70b8418225b9f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ ударом управляемой ракеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР.
Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.
Накануне Минобороны сообщило о неудачной попытке атаки украинских боевиков в районе Клещеевки. Российские бойцы отбили нападение противника.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"Уничтожили всех". Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
11 ноября, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала