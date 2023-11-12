https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908946438.html

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023

Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:00

2023-11-12T11:00

2023-11-12T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

клещеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908947623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b21e84ab999ee332e8148ad12356022e.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.Накануне Минобороны сообщило о неудачной попытке атаки украинских боевиков в районе Клещеевки. Российские бойцы отбили нападение противника.

https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. Отмечается, что военнослужащие российской группировки войск "Юг" уничтожили группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты. 2023-11-12T11:00 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины