https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908946438.html
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:00
2023-11-12T11:00
2023-11-12T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. Военнослужащие группировки войск "Юг" ликвидировали группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.Накануне Минобороны сообщило о неудачной попытке атаки украинских боевиков в районе Клещеевки. Российские бойцы отбили нападение противника.
https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html
россия
клещеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения группы украинских боевиков в районе Клещеевки в ДНР. Отмечается, что военнослужащие российской группировки войск "Юг" уничтожили группу пехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ точным ударом управляемой ракеты.
2023-11-12T11:00
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения пехоты ВСУ ударом управляемой ракеты