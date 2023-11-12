https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908351588.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:44

2023-11-12T15:44

2023-11-12T15:44

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донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 ноября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили десять атак ВСУ на Купянском, Кранослиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Ликвидированы 132 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, склад горючего, пункт управления. Средства ПВО сбили 42 беспилотника, два снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 534 самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотник, 441 зенитный ракетный комплекс, 1183 реактивные системы залпового огня, 13 358 танков и других бронемашин, 7071 орудие полевой артиллерии и 15 207 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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