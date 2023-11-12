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В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе - РИА Новости, 12.11.2023
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08:29 12.11.2023 (обновлено: 12:43 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/sova-1908933628.html
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе - РИА Новости, 12.11.2023
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе
Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:29
2023-11-12T12:43
вилюйск
якутск
общество
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ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики в Telegram. "В городе Вилюйске неравнодушный местный житель нашел обездвиженную сову на улице Чапаева и принес на осмотр в ветеринарный пункт. Специалисты приняли сову и тоже были уверены, что она получила травму, мешающую полетам. К большому удивлению, ветеринары не нашли у пернатой каких-либо повреждений. Оклемавшуюся сову выпустили в естественную среду обитания", — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось о том, что мини-зоопарк "Зоополис" в Якутске выхаживает краснокнижную полярную сову, птицу на реабилитацию принес неравнодушный житель, который обнаружил ее на окраине города. Белые совы занесены в Красную книгу из-за сокращения численности.
https://ria.ru/20181127/1533578229.html
https://ria.ru/20231026/sova-1905390700.html
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вилюйск, якутск, общество
Вилюйск, Якутск, Общество
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе

В Вилюйске полярную сову, которую нашли обездвиженной, выпустили в природу

© Фото : пресс-служба департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия)Сова, найденная на улице в Вилюйске
Сова, найденная на улице в Вилюйске - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : пресс-служба департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия)
Сова, найденная на улице в Вилюйске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики в Telegram.
"В городе Вилюйске неравнодушный местный житель нашел обездвиженную сову на улице Чапаева и принес на осмотр в ветеринарный пункт. Специалисты приняли сову и тоже были уверены, что она получила травму, мешающую полетам. К большому удивлению, ветеринары не нашли у пернатой каких-либо повреждений. Оклемавшуюся сову выпустили в естественную среду обитания", — рассказали в ведомстве.
Полярная сова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2018
Жители четырех якутских сел остались без света из-за полярной совы
27 ноября 2018, 08:42
Ранее сообщалось о том, что мини-зоопарк "Зоополис" в Якутске выхаживает краснокнижную полярную сову, птицу на реабилитацию принес неравнодушный житель, который обнаружил ее на окраине города.
Белые совы занесены в Красную книгу из-за сокращения численности.
Самец совы, спасенный сотрудницей МВД в Уфе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки
26 октября, 14:20
 
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