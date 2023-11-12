https://ria.ru/20231112/sova-1908933628.html
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе - РИА Новости, 12.11.2023
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе
Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:29
2023-11-12T08:29
2023-11-12T12:43
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ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики в Telegram. "В городе Вилюйске неравнодушный местный житель нашел обездвиженную сову на улице Чапаева и принес на осмотр в ветеринарный пункт. Специалисты приняли сову и тоже были уверены, что она получила травму, мешающую полетам. К большому удивлению, ветеринары не нашли у пернатой каких-либо повреждений. Оклемавшуюся сову выпустили в естественную среду обитания", — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось о том, что мини-зоопарк "Зоополис" в Якутске выхаживает краснокнижную полярную сову, птицу на реабилитацию принес неравнодушный житель, который обнаружил ее на окраине города. Белые совы занесены в Красную книгу из-за сокращения численности.
https://ria.ru/20181127/1533578229.html
https://ria.ru/20231026/sova-1905390700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вилюйск, якутск, общество
Вилюйск, Якутск, Общество
В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе
В Вилюйске полярную сову, которую нашли обездвиженной, выпустили в природу