https://ria.ru/20231112/sova-1908933628.html

В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе

В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе - РИА Новости, 12.11.2023

В Вилюйске выпустили в природу полярную сову, обнаруженную в городе

Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:29

2023-11-12T08:29

2023-11-12T12:43

вилюйск

якутск

общество

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ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Полярная сова, которую обнаружил житель якутского города Вилюйска без движения, оказалась здорова, птицу выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии республики в Telegram. "В городе Вилюйске неравнодушный местный житель нашел обездвиженную сову на улице Чапаева и принес на осмотр в ветеринарный пункт. Специалисты приняли сову и тоже были уверены, что она получила травму, мешающую полетам. К большому удивлению, ветеринары не нашли у пернатой каких-либо повреждений. Оклемавшуюся сову выпустили в естественную среду обитания", — рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось о том, что мини-зоопарк "Зоополис" в Якутске выхаживает краснокнижную полярную сову, птицу на реабилитацию принес неравнодушный житель, который обнаружил ее на окраине города. Белые совы занесены в Красную книгу из-за сокращения численности.

https://ria.ru/20181127/1533578229.html

https://ria.ru/20231026/sova-1905390700.html

вилюйск

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вилюйск, якутск, общество