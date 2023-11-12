В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Директор Малого театра Михайлова: в состоянии Юрия Соломина наметилось улучшение
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРуководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В состоянии народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина наметилось улучшение, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
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"Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение", — сказала она.
Директор Малого театра добавила, что навещала Соломина.
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"Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей, когда я его навещала, состояние еще улучшилось. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату, где он продолжит лечение", — уточнила Михайлова.
Художественного руководителя Малого театра госпитализировали 6 ноября. Во вторник Михайлова сообщала агентству, что врачи диагностировали у него инсульт.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.