https://ria.ru/20231112/solomin-1908973444.html

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 12.11.2023

В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

В состоянии народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина наметилось улучшение, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:17

2023-11-12T15:17

2023-11-12T15:47

культура

юрий соломин

малый театр

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общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В состоянии народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина наметилось улучшение, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. "Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение", — сказала она.Директор Малого театра добавила, что навещала Соломина."Я сегодня у него была, и даже по сравнению с пятницей, когда я его навещала, состояние еще улучшилось. Врачи сейчас уже думают о том, чтобы перевести Юрия Мефодьевича из реанимации в обычную хорошую палату, где он продолжит лечение", — уточнила Михайлова.Художественного руководителя Малого театра госпитализировали 6 ноября. Во вторник Михайлова сообщала агентству, что врачи диагностировали у него инсульт. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20231108/solomin-1908169763.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий соломин, малый театр, культура, общество