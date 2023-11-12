https://ria.ru/20231112/sobaki-1908921934.html

Названы шаги для спасения собак от ранней смерти

Названы шаги для спасения собак от ранней смерти - РИА Новости, 12.11.2023

Названы шаги для спасения собак от ранней смерти

Собаки, к сожалению, живут гораздо меньше человека, чтобы ненамеренно не сократить и без того непродолжительную жизнь питомца, важно внимательно следить за его... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T03:08

2023-11-12T03:08

2023-11-12T03:08

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_697:304:3072:1640_1920x0_80_0_0_8b33e53be5bbdb47f6168ecbf09e572d.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Собаки, к сожалению, живут гораздо меньше человека, чтобы ненамеренно не сократить и без того непродолжительную жизнь питомца, важно внимательно следить за его питанием, проходить вакцинацию и не отпускать на самовыгул, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Для здоровья и долголетия собаке нужно сбалансированное питание, хорошие условия жизни и правильный уход. Но бывает и так, что человек провоцирует раннюю смерть питомца: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то не ставит нужные вакцины, а есть отдельный тип безответственных владельцев, которые отпускают погулять собак самостоятельно, подвергая их смертельной опасности", - отметил Голубев. По его словам, на продолжительность жизни собаки напрямую влияет то, что она ест. Если питомец беспорядочно питается, всегда получает пищу со стола собаковода, переедает или, наоборот, не получает всех необходимых полезных элементов с кормом, то рано или поздно это приведет к проблемам со здоровьем. Рацион собаки должен быть приближен к естественному и отвечать физиологическим, а также энергетическим потребностям, отметил кинолог. Предпочтение лучше отдавать индивидуально подобранным готовым кормам, только так питомец будет активным и правильно развиваться. Неоправданному риску подвергают свою собаку те хозяева, которые отказываются от вакцинации. Президент РКФ рассказал, что некоторые особо опасные заболевания, например, бешенство, можно предупредить только своевременной профилактикой. Кроме того, от некоторых вирусов собаку практически невозможно вылечить. Кинолог также посоветовал раз в год показывать собаку ветеринару для планового осмотра даже если она выглядит абсолютно здоровой. Чтобы не пропустить начало серьезного заболевания пожилых псов лучше и вовсе показывать врачу не реже двух раз в год. Опасной "рулеткой" Голубев назвал самовыгул. Те, кто допускают такие прогулки, подвергают своего любимца неоправданному риску. "Собака может попасть под колеса автотранспорта или поезда, подхватить инфекционное заболевание, пораниться, провалиться в глубокую яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров, на нее могут напасть другие животные, в том числе стая бездомных собак. Невозможно предсказать, что будет с собакой, которая гуляет в одиночестве", - рассказал он. Ещё один важный фактор в здоровье собаки - грамотный уход, подчеркнул кинолог. Чтобы у питомца не начались проблемы со здоровьем, важно вовремя стричь когти, осматривать уши и глаза, вычесывать шерсть и следить за полостью его рта. При этом нужно не забывать о породных особенностях животного, ведь у некоторых пород неправильное выполнение гигиенических процедур может привести к раздражениям, воспалениям, ухудшению качества шерсти, кожи.

https://ria.ru/20231022/kinolog-1904446579.html

https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество