https://ria.ru/20231112/sladkoe-1908940159.html

Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование

Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование - РИА Новости, 12.11.2023

Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование

Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T09:33

2023-11-12T09:33

2023-11-12T09:33

россия

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 000 торговых точках РФ по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров", - констатируют эксперты. К примеру, батончики стали покупать на 25% чаще, чем по итогам третьего квартала год назад, шоколад - на 14% чаще, более скромная динамика - по конфетам, плюс 3%. При этом батончики в среднем даже подешевели - на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее. "Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение - например, "Обыкновенное чудо" в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг - уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них", - прокомментировала аналитик Дарья Жигалина. Она также обратила внимание, что и в 2022, и в 2023 годах пиковым месяцем по количеству продаж в третьем квартале остается сентябрь - скорее всего, это связано с Днем знаний, когда шоколад и другие сладости покупают в подарок. Соответственно, продажи батончиков в сентябре выросли на 37% год к году, шоколада - на 32%, а конфет - на 3%.

https://ria.ru/20230826/dieta-1892341635.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика