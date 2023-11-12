https://ria.ru/20231112/sladkoe-1908940159.html
Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование
Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование - РИА Новости, 12.11.2023
Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование
Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:33
2023-11-12T09:33
2023-11-12T09:33
россия
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 000 торговых точках РФ по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров", - констатируют эксперты. К примеру, батончики стали покупать на 25% чаще, чем по итогам третьего квартала год назад, шоколад - на 14% чаще, более скромная динамика - по конфетам, плюс 3%. При этом батончики в среднем даже подешевели - на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее. "Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение - например, "Обыкновенное чудо" в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг - уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них", - прокомментировала аналитик Дарья Жигалина. Она также обратила внимание, что и в 2022, и в 2023 годах пиковым месяцем по количеству продаж в третьем квартале остается сентябрь - скорее всего, это связано с Днем знаний, когда шоколад и другие сладости покупают в подарок. Соответственно, продажи батончиков в сентябре выросли на 37% год к году, шоколада - на 32%, а конфет - на 3%.
https://ria.ru/20230826/dieta-1892341635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование
"Контур.Маркет": россияне в третьем квартале стали есть больше сладкого
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса "Контур.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 000 торговых точках РФ
по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров", - констатируют эксперты.
К примеру, батончики стали покупать на 25% чаще, чем по итогам третьего квартала год назад, шоколад - на 14% чаще, более скромная динамика - по конфетам, плюс 3%. При этом батончики в среднем даже подешевели - на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее.
«
"Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение - например, "Обыкновенное чудо" в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг - уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них", - прокомментировала аналитик Дарья Жигалина.
Она также обратила внимание, что и в 2022, и в 2023 годах пиковым месяцем по количеству продаж в третьем квартале остается сентябрь - скорее всего, это связано с Днем знаний, когда шоколад и другие сладости покупают в подарок. Соответственно, продажи батончиков в сентябре выросли на 37% год к году, шоколада - на 32%, а конфет - на 3%.
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