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Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии - РИА Новости, 12.11.2023
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15:58 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/siriya-1908979806.html
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии - РИА Новости, 12.11.2023
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии
Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:58
2023-11-12T15:58
в мире
сирия
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. Ранее сообщения об этом появились в оппозиционных СМИ и соцсети Х. "Утверждение некоторых СМИ о том, что "из Сирии в Турцию идет очень серьезная партия оружия не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. "Группы таможенного контроля Министерства торговли работают в круглосуточном режиме, используя самые современные технические средства, и не позволяют контрабандистам сдерживаться. Салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру", - говорится в заявлении.
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в мире, сирия, турция
В мире, Сирия, Турция
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии

Администрация Эрдогана опровергла сообщения СМИ о поставках оружия из Сирии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию.
Ранее сообщения об этом появились в оппозиционных СМИ и соцсети Х.
"Утверждение некоторых СМИ о том, что "из Сирии в Турцию идет очень серьезная партия оружия не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
"Группы таможенного контроля Министерства торговли работают в круглосуточном режиме, используя самые современные технические средства, и не позволяют контрабандистам сдерживаться. Салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру", - говорится в заявлении.
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