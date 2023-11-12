https://ria.ru/20231112/siriya-1908979806.html

Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии

Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии - РИА Новости, 12.11.2023

Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии

Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:58

2023-11-12T15:58

2023-11-12T15:58

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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. Ранее сообщения об этом появились в оппозиционных СМИ и соцсети Х. "Утверждение некоторых СМИ о том, что "из Сирии в Турцию идет очень серьезная партия оружия не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. "Группы таможенного контроля Министерства торговли работают в круглосуточном режиме, используя самые современные технические средства, и не позволяют контрабандистам сдерживаться. Салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231112/erdogan-1908972196.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, турция