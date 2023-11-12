https://ria.ru/20231112/siriya-1908979806.html
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии - РИА Новости, 12.11.2023
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии
Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:58
2023-11-12T15:58
2023-11-12T15:58
в мире
сирия
турция
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию. Ранее сообщения об этом появились в оппозиционных СМИ и соцсети Х. "Утверждение некоторых СМИ о том, что "из Сирии в Турцию идет очень серьезная партия оружия не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. "Группы таможенного контроля Министерства торговли работают в круглосуточном режиме, используя самые современные технические средства, и не позволяют контрабандистам сдерживаться. Салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231112/erdogan-1908972196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция
Власти Турции опровергли сообщения о поставках оружия из Сирии
Администрация Эрдогана опровергла сообщения СМИ о поставках оружия из Сирии
АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию.
Ранее сообщения об этом появились в оппозиционных СМИ и соцсети Х.
"Утверждение некоторых СМИ о том, что "из Сирии в Турцию
идет очень серьезная партия оружия не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
"Группы таможенного контроля Министерства торговли работают в круглосуточном режиме, используя самые современные технические средства, и не позволяют контрабандистам сдерживаться. Салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру", - говорится в заявлении.
Эрдоган заявил, что Турция не попадет в "ловушку ЕС" по ситуации в Газе