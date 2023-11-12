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Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг - РИА Новости, 12.11.2023
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14:26 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/shvartsenberg-1908966965.html
Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг
Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг - РИА Новости, 12.11.2023
Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг
В возрасте 85 лет в субботу в Вене скончался известный европейский политик, экс-глава МИД Чехии, представитель старинного немецкого аристократического рода... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:26
2023-11-12T14:26
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ПРАГА, 12 ноя – РИА Новости. В возрасте 85 лет в субботу в Вене скончался известный европейский политик, экс-глава МИД Чехии, представитель старинного немецкого аристократического рода Шварценбергов, в 1980-е годы - глава Хельсинкского правозащитного комитета Карел Шварценберг, сообщило в воскресенье пражское новостное издание Echo24. "В субботу в Вене, в кругу семьи, в возрасте 85 лет скончался бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг, об этом нашему изданию сообщил источник из его семьи. Он был экстренно доставлен в понедельник самолетом из Праги в венскую больницу, где два дня он находился в критическом состоянии в искусственном сне. Ранее, 28 октября, в день образования независимой Чехословакии, президент Чехии Петр Павел наградил Шварценберга за большие заслуги перед республикой орденом Белого Льва, однако экс-политик не смог его получить лично из-за болезни", - отмечается в сообщении. Шварценберг родился в 1937 году в Праге, но после прихода к власти в 1948 году коммунистов эмигрировал вместе с семьей. Учился в трех западноевропейских университетах. В 1984 - 1990 годах возглавлял Хельсинкский правозащитный комитет, который оказывал разнообразную помощь диссидентам в социалистических странах. После "бархатной революции" 1989 года Шварценберг вернулся на родину. Возглавлял администрацию первого посткоммунистического президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. В 2007-2009 годах был главой МИД республики и одним из организаторов нового либерального движения ТОР 09, неоднократно избирался депутатом парламента. В январе 2013 года Шварценберг принял участие в первых прямых выборах президента Чехии, в которых вышел во второй тур вместе с Милошем Земаном. В итоге Земан набрал почти 55% голосов и был избран главой республики. Шварценберг получил во втором туре 45,19% голосов избирателей. В 2015 году Шварценберг уступил пост главы ТОР 09 более молодым соратникам, оставшись почетным председателем этого движения. В последний раз избирался депутатом парламента в 2017 году. В 2015 году Шварценберг был внесён в список европейских политиков, которым запрещено въезжать на территорию РФ. В 2019 году подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".
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в мире, чехия, вена, прага, милош земан, карел шварценберг, петр павел
В мире, Чехия, Вена, Прага, Милош Земан, Карел Шварценберг, Петр Павел
Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг

Echo24: бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг умер в возрасте 85 лет

© AFP 2023 / NOEL CELISЧешский политик Карел Шварценберг
Чешский политик Карел Шварценберг - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
Чешский политик Карел Шварценберг. Архивное фото
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ПРАГА, 12 ноя – РИА Новости. В возрасте 85 лет в субботу в Вене скончался известный европейский политик, экс-глава МИД Чехии, представитель старинного немецкого аристократического рода Шварценбергов, в 1980-е годы - глава Хельсинкского правозащитного комитета Карел Шварценберг, сообщило в воскресенье пражское новостное издание Echo24.
«
"В субботу в Вене, в кругу семьи, в возрасте 85 лет скончался бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг, об этом нашему изданию сообщил источник из его семьи. Он был экстренно доставлен в понедельник самолетом из Праги в венскую больницу, где два дня он находился в критическом состоянии в искусственном сне. Ранее, 28 октября, в день образования независимой Чехословакии, президент Чехии Петр Павел наградил Шварценберга за большие заслуги перед республикой орденом Белого Льва, однако экс-политик не смог его получить лично из-за болезни", - отмечается в сообщении.
Шварценберг родился в 1937 году в Праге, но после прихода к власти в 1948 году коммунистов эмигрировал вместе с семьей. Учился в трех западноевропейских университетах. В 1984 - 1990 годах возглавлял Хельсинкский правозащитный комитет, который оказывал разнообразную помощь диссидентам в социалистических странах.
После "бархатной революции" 1989 года Шварценберг вернулся на родину. Возглавлял администрацию первого посткоммунистического президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. В 2007-2009 годах был главой МИД республики и одним из организаторов нового либерального движения ТОР 09, неоднократно избирался депутатом парламента.
В январе 2013 года Шварценберг принял участие в первых прямых выборах президента Чехии, в которых вышел во второй тур вместе с Милошем Земаном. В итоге Земан набрал почти 55% голосов и был избран главой республики. Шварценберг получил во втором туре 45,19% голосов избирателей.
В 2015 году Шварценберг уступил пост главы ТОР 09 более молодым соратникам, оставшись почетным председателем этого движения. В последний раз избирался депутатом парламента в 2017 году.
В 2015 году Шварценберг был внесён в список европейских политиков, которым запрещено въезжать на территорию РФ. В 2019 году подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".
 
В миреЧехияВенаПрагаМилош ЗеманКарел ШварценбергПетр Павел
 
 
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