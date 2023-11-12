https://ria.ru/20231112/shok-1908949091.html

Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев

Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев - РИА Новости, 12.11.2023

Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев

Читателей немецкого издания Die Welt шокировала новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках". РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:22

2023-11-12T11:22

2023-11-12T11:22

политика

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вооруженные силы украины

нато

евросоюз

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировала новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках".В статье журналисты указали, что операцию координировал украинский полковник Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, отметили журналисты."Если это правда, что Украина уничтожила наш важнейший источник энергоресурсов, то это будет основанием для ответных действий", — написал Rainer W."Эта информация лишь подтверждает то, что наше правительство знало уже давно, но до сих пор молчало из солидарности к Киеву. Коррумпированная Украина в Евросоюзе, наполненная крайне националистически настроенными людьми, будет представлять угрозу безопасности для всех нас", — пожаловался Jens H."Я требую немедленно заморозить все средства, выделяемые Украине, прекратить поставки оружия, ни одного евро на восстановление Украины, а также вето Германии на вступление Украины в ЕС и вето на вступление в НАТО", — прокомментировал Rainer S."Если удастся доказать причастность Украины к этой атаке, это будет катастрофой для Киева, и Запад должен будет отреагировать очень жестко и решительно", — подытожил HP L.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html

https://ria.ru/20231112/situatsiya-1908944235.html

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политика, в мире, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, северный поток — 2, северный поток