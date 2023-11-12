Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев
Читателей Die Welt шокировала новость про Украину и взрыв "Северных потоков"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировала новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках".
В статье журналисты указали, что операцию координировал украинский полковник Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, отметили журналисты.
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"Если это правда, что Украина уничтожила наш важнейший источник энергоресурсов, то это будет основанием для ответных действий", — написал Rainer W.
"Эта информация лишь подтверждает то, что наше правительство знало уже давно, но до сих пор молчало из солидарности к Киеву. Коррумпированная Украина в Евросоюзе, наполненная крайне националистически настроенными людьми, будет представлять угрозу безопасности для всех нас", — пожаловался Jens H.
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"Если удастся доказать причастность Украины к этой атаке, это будет катастрофой для Киева, и Запад должен будет отреагировать очень жестко и решительно", — подытожил HP L.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.