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Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев - РИА Новости, 12.11.2023
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11:22 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/shok-1908949091.html
Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев
Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев - РИА Новости, 12.11.2023
Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев
Читателей немецкого издания Die Welt шокировала новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках". РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:22
2023-11-12T11:22
политика
в мире
украина
германия
киев
вооруженные силы украины
нато
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировала новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках".В статье журналисты указали, что операцию координировал украинский полковник Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, отметили журналисты.&quot;Если это правда, что Украина уничтожила наш важнейший источник энергоресурсов, то это будет основанием для ответных действий&quot;, — написал Rainer W."Эта информация лишь подтверждает то, что наше правительство знало уже давно, но до сих пор молчало из солидарности к Киеву. Коррумпированная Украина в Евросоюзе, наполненная крайне националистически настроенными людьми, будет представлять угрозу безопасности для всех нас", — пожаловался Jens H."Я требую немедленно заморозить все средства, выделяемые Украине, прекратить поставки оружия, ни одного евро на восстановление Украины, а также вето Германии на вступление Украины в ЕС и вето на вступление в НАТО", — прокомментировал Rainer S.&quot;Если удастся доказать причастность Украины к этой атаке, это будет катастрофой для Киева, и Запад должен будет отреагировать очень жестко и решительно&quot;, — подытожил HP L.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html
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политика, в мире, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, северный поток — 2, северный поток
Политика, В мире, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз, Северный поток — 2, Северный поток
Нужен ответ. Подробности удара Украины по Германии вызвали шок среди немцев

Читателей Die Welt шокировала новость про Украину и взрыв "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читателей немецкого издания Die Welt шокировала новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках".
В статье журналисты указали, что операцию координировал украинский полковник Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, отметили журналисты.
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«

"Если это правда, что Украина уничтожила наш важнейший источник энергоресурсов, то это будет основанием для ответных действий", — написал Rainer W.

"Эта информация лишь подтверждает то, что наше правительство знало уже давно, но до сих пор молчало из солидарности к Киеву. Коррумпированная Украина в Евросоюзе, наполненная крайне националистически настроенными людьми, будет представлять угрозу безопасности для всех нас", — пожаловался Jens H.
"Я требую немедленно заморозить все средства, выделяемые Украине, прекратить поставки оружия, ни одного евро на восстановление Украины, а также вето Германии на вступление Украины в ЕС и вето на вступление в НАТО", — прокомментировал Rainer S.
«

"Если удастся доказать причастность Украины к этой атаке, это будет катастрофой для Киева, и Запад должен будет отреагировать очень жестко и решительно", — подытожил HP L.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.

По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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