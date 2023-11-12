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Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна - РИА Новости, 12.11.2023
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01:26 12.11.2023 (обновлено: 03:00 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/shatdaun-1908918555.html
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна - РИА Новости, 12.11.2023
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна
Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна представил законопроект по двухэтапному финансированию... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T01:26
2023-11-12T03:00
сша
израиль
украина
майк джонсон
джо байден
конгресс сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, в котором отсутствует финансирование Киева, следует из документа.Согласно законопроекту, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, профинансируют в срок до 19 января. Выделение денег на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного Джонсоном плана не предусматривает поддержку Израиля или Украины. По данным Fox News, палата собирается проголосовать по законопроекту во вторник. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона "несерьезным предложением" и "рецептом для еще большего хаоса". Она также призвала республиканцев перестать тратить время на политические разногласия и работать над предотвращением шатдауна.В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Президент США Джо Байден запросил на эти цели 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержке запроса в конгрессе нет. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом.
https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html
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сша, израиль, украина, майк джонсон, джо байден, конгресс сша, в мире
США, Израиль, Украина, Майк Джонсон, Джо Байден, Конгресс США, В мире
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна

Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна без помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон менее чем за неделю до возможного шатдауна представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, в котором отсутствует финансирование Киева, следует из документа.
Согласно законопроекту, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, профинансируют в срок до 19 января. Выделение денег на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля. При этом ни одна из частей предложенного Джонсоном плана не предусматривает поддержку Израиля или Украины.
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По данным Fox News, палата собирается проголосовать по законопроекту во вторник.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Джонсона "несерьезным предложением" и "рецептом для еще большего хаоса". Она также призвала республиканцев перестать тратить время на политические разногласия и работать над предотвращением шатдауна.
В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.
Теперь у Вашингтона нет новых денег для Киева, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. Президент США Джо Байден запросил на эти цели 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержке запроса в конгрессе нет. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом.
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