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В ХДС рассказали о шагах для борьбы с антисемитизмом в Германии - РИА Новости, 12.11.2023
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23:00 12.11.2023 (обновлено: 23:02 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/shagi-1909024637.html
В ХДС рассказали о шагах для борьбы с антисемитизмом в Германии
В ХДС рассказали о шагах для борьбы с антисемитизмом в Германии - РИА Новости, 12.11.2023
В ХДС рассказали о шагах для борьбы с антисемитизмом в Германии
Для борьбы с антисемитизмом в Германии необходимо привязать выдачу гражданства мигрантам к подтверждению ими права Израиля на существование, заявил в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:00
2023-11-12T23:02
в мире
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фридрих мерц
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для борьбы с антисемитизмом в Германии необходимо привязать выдачу гражданства мигрантам к подтверждению ими права Израиля на существование, заявил в воскресенье глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц. По мнению политика, в борьбе с антисемитизмом в ФРГ нельзя ограничиваться лишь разговорами: необходимы "четкие и недвусмысленные решения". "Натурализация в Германии должна быть привязана к четкой приверженности свободе вероисповедания и убеждений, а также праву на существование государства Израиль", - написал Мерц на странице в социальной сети Х. Кроме того, он заявил, что учащиеся любой немецкой школы хотя бы раз до выпуска должны посетить один из бывших концентрационных лагерей временя нацизма. Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/makron-1908813868.html
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в мире, израиль, фридрих мерц, хамас, оон, хдс/хсс, германия, россия, владимир путин
В мире, Израиль, Фридрих Мерц, ХАМАС, ООН, ХДС/ХСС, Германия, Россия, Владимир Путин
В ХДС рассказали о шагах для борьбы с антисемитизмом в Германии

Глава ХДС Фридрих Мерц рассказал о шагах для борьбы с антисемитизмом в Германии

© AP Photo / Michael Sohn Лидер ХДС Фридрих Мерц
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер ХДС Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для борьбы с антисемитизмом в Германии необходимо привязать выдачу гражданства мигрантам к подтверждению ими права Израиля на существование, заявил в воскресенье глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц.
По мнению политика, в борьбе с антисемитизмом в ФРГ нельзя ограничиваться лишь разговорами: необходимы "четкие и недвусмысленные решения".
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"Натурализация в Германии должна быть привязана к четкой приверженности свободе вероисповедания и убеждений, а также праву на существование государства Израиль", - написал Мерц на странице в социальной сети Х.
Кроме того, он заявил, что учащиеся любой немецкой школы хотя бы раз до выпуска должны посетить один из бывших концентрационных лагерей временя нацизма.
Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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