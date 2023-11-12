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Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы - РИА Новости, 12.11.2023
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08:59 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/servery-1908937774.html
Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы
Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы - РИА Новости, 12.11.2023
Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы
Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы до конца 2023 года, и чуть меньше - 21% - приобрести системы хранения данных, следует из... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:59
2023-11-12T08:59
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
максут шадаев
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы до конца 2023 года, и чуть меньше - 21% - приобрести системы хранения данных, следует из исследования ГК "Аквариус", имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Почти половина опрошенных заказчиков планируют закупать (отечественные - ред.) серверы (25%) и системы хранения данных (СХД, 21%) до конца 2023 года. Оставшиеся закупки распределятся на моноблоки (17%), ПК (16%), ноутбуки (11%) и планшеты (10%)", - говорится в исследовании, которое охватило 305 компаний из 16 отраслей. Там отметили, что в основном о закупке серверов говорили представители научной сферы и финансового сектора - 42% и 30% соответственно. По словам специалистов, такой запрос связан с увеличением объемов обрабатываемой информации. В свою очередь, закупку систем хранения данных до конца года планируют финансовые организации и компании нефтегазового сектора. При этом более трети опрошенных сообщают о сохранении бюджета этого года на уровне 2022 года. Наибольший рост бюджетных затрат в связи с закупкой - до 20% - будет у компаний сегмента строительства и ЖКХ, а также у финансовой сферы и промышленности, а сокращение бюджетов затронут ряд госпредприятий и компаний из сферы торговли. В пресс-службе уточнили, что по мере роста спроса на российское оборудование растут и производственные мощности в стране. Уточняется, что на это повлияла в том числе политика протекционизма со стороны Минпромторга России и активная поддержка российских производителей. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования - серверов и систем хранения данных - из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги. Позже, в октябре, он заявил, что в России не нужно ограничивать параллельный импорт серверов и систем хранения данных - его стоит сохранить в текущем объеме, но при этом уменьшить возможность ценового демпинга для зарубежного оборудования.
https://ria.ru/20231107/soft-1907933586.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максут шадаев, россия, экономика, технологии
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Максут Шадаев, Россия, Экономика, Технологии
Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы

Эксперты: четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер в машинном зале
Сервер в машинном зале - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сервер в машинном зале. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверть российских компаний хотят закупить отечественные серверы до конца 2023 года, и чуть меньше - 21% - приобрести системы хранения данных, следует из исследования ГК "Аквариус", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина опрошенных заказчиков планируют закупать (отечественные - ред.) серверы (25%) и системы хранения данных (СХД, 21%) до конца 2023 года. Оставшиеся закупки распределятся на моноблоки (17%), ПК (16%), ноутбуки (11%) и планшеты (10%)", - говорится в исследовании, которое охватило 305 компаний из 16 отраслей.
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Там отметили, что в основном о закупке серверов говорили представители научной сферы и финансового сектора - 42% и 30% соответственно. По словам специалистов, такой запрос связан с увеличением объемов обрабатываемой информации. В свою очередь, закупку систем хранения данных до конца года планируют финансовые организации и компании нефтегазового сектора. При этом более трети опрошенных сообщают о сохранении бюджета этого года на уровне 2022 года.
Наибольший рост бюджетных затрат в связи с закупкой - до 20% - будет у компаний сегмента строительства и ЖКХ, а также у финансовой сферы и промышленности, а сокращение бюджетов затронут ряд госпредприятий и компаний из сферы торговли.
В пресс-службе уточнили, что по мере роста спроса на российское оборудование растут и производственные мощности в стране. Уточняется, что на это повлияла в том числе политика протекционизма со стороны Минпромторга России и активная поддержка российских производителей.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет параллельного импорта тяжелого компьютерного оборудования - серверов и систем хранения данных - из недружественных стран, по которому есть конкурентные российские аналоги. Позже, в октябре, он заявил, что в России не нужно ограничивать параллельный импорт серверов и систем хранения данных - его стоит сохранить в текущем объеме, но при этом уменьшить возможность ценового демпинга для зарубежного оборудования.
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