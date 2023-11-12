https://ria.ru/20231112/samoubiystvo-1908974601.html

В Томске двое подростков покончили с собой

В Томске двое подростков покончили с собой - РИА Новости, 12.11.2023

В Томске двое подростков покончили с собой

Учащиеся одного из техникумов Томска – 15-летняя девушка и 16-летний юноша - совершили суицид, заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:29

2023-11-12T15:29

2023-11-12T15:29

происшествия

томск

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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Учащиеся одного из техникумов Томска – 15-летняя девушка и 16-летний юноша - совершили суицид, заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "Десятого ноября 2023 года учащиеся одного из техникумов - 15-летняя девушка и 16-летний юноша совершили суицид... в Томске", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что по факту суицида возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении двух несовершеннолетних). Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и и.о. прокурора Советского района Томска Александр Давыденко. Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела. "Одновременно прокуратура Советского района Томска организовала проведение проверки на предмет соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в областной прокуратуре.

https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893618914.html

томск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, томск