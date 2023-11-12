Рейтинг@Mail.ru
В Томске двое подростков покончили с собой - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/samoubiystvo-1908974601.html
В Томске двое подростков покончили с собой
В Томске двое подростков покончили с собой - РИА Новости, 12.11.2023
В Томске двое подростков покончили с собой
Учащиеся одного из техникумов Томска – 15-летняя девушка и 16-летний юноша - совершили суицид, заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:29
2023-11-12T15:29
происшествия
томск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Учащиеся одного из техникумов Томска – 15-летняя девушка и 16-летний юноша - совершили суицид, заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "Десятого ноября 2023 года учащиеся одного из техникумов - 15-летняя девушка и 16-летний юноша совершили суицид... в Томске", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что по факту суицида возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении двух несовершеннолетних). Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и и.о. прокурора Советского района Томска Александр Давыденко. Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела. "Одновременно прокуратура Советского района Томска организовала проведение проверки на предмет соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в областной прокуратуре.
https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893618914.html
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск
Происшествия, Томск
В Томске двое подростков покончили с собой

В Томске завели дело о доведении до самоубийства из-за суицида юноши и девушки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Учащиеся одного из техникумов Томска – 15-летняя девушка и 16-летний юноша - совершили суицид, заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
"Десятого ноября 2023 года учащиеся одного из техникумов - 15-летняя девушка и 16-летний юноша совершили суицид... в Томске", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что по факту суицида возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства в отношении двух несовершеннолетних). Максимальная санкция - 15 лет лишения свободы.
На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и и.о. прокурора Советского района Томска Александр Давыденко. Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела.
"Одновременно прокуратура Советского района Томска организовала проведение проверки на предмет соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в областной прокуратуре.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября
1 сентября, 12:10
 
ПроисшествияТомск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала