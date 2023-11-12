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Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами - РИА Новости, 12.11.2023
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23:40 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/samolet-1909026793.html
Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами
Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами - РИА Новости, 12.11.2023
Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами
Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник, сообщил РИА Новости источник в Каире. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:40
2023-11-12T23:40
каир (город)
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раф
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник, сообщил РИА Новости источник в Каире. Ранее в МЧС сообщали, что семьдесят граждан России пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Позднее в МЧС отметили, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. "По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14.00 мск понедельника", - сказал собеседник агентства.
каир (город)
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каир (город), россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Каир (город), Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ, Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами

Первый рейс МЧС с эвакуированными из Газы россиянами запланирован на 13 ноября

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
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Эвакуация граждан России из сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник, сообщил РИА Новости источник в Каире.
Ранее в МЧС сообщали, что семьдесят граждан России пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Позднее в МЧС отметили, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир.
«
"По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14.00 мск понедельника", - сказал собеседник агентства.
 
Каир (город)РоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РАФИл-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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