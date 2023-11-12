https://ria.ru/20231112/samolet-1909026793.html

Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами

Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами - РИА Новости, 12.11.2023

Источник назвал дату вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами

Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник, сообщил РИА Новости источник в Каире. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T23:40

2023-11-12T23:40

2023-11-12T23:40

каир (город)

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раф

ил-76

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник, сообщил РИА Новости источник в Каире. Ранее в МЧС сообщали, что семьдесят граждан России пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа. Позднее в МЧС отметили, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. "По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14.00 мск понедельника", - сказал собеседник агентства.

каир (город)

россия

египет

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

каир (город), россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году