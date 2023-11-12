https://ria.ru/20231112/sammit-1908914451.html

В Сан-Франциско перед саммитом АТЭС усилили безопасность из-за бездомных

В Сан-Франциско перед саммитом АТЭС усилили безопасность из-за бездомных - РИА Новости, 12.11.2023

В Сан-Франциско перед саммитом АТЭС усилили безопасность из-за бездомных

Власти американского города Сан-Франциско, который принимает у себя Неделю экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:20

2023-11-12T00:20

2023-11-12T00:29

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САН-ФРАНЦИСКО, 12 ноя - РИА Новости. Власти американского города Сан-Франциско, который принимает у себя Неделю экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с 11 по 17 ноября, значительно усилили меры безопасности на время саммита перед визитом лидеров государств на фоне кризиса бездомных и угроз протестов. Как заявили РИА Новости в Центре чрезвычайных операций Сан-Франциско, городские власти ввели усиленные меры безопасности в сотрудничестве с федеральными агентствами. "Планы по безопасности и операционные планы укреплены одновременно с минимизацией влияния на общество настолько, насколько возможно", - говорится в заявлении начальника полиции Уильяма Скотта. Он также добавил, что власти не потерпят никакого насилия и нанесения вреда частной собственности, а полиция готова к действиям в случае протестов. Всем участникам возможных протестов Скотт рекомендовал обращать внимание на поведение людей вокруг на предмет совершения правонарушений. "Если вы это увидите, то мы просим сообщить, не стоять и становиться соучастниками совершения преступлений", - добавил начальник полиции. Как убедился корреспондент РИА Новости, в центре города присутствует множество вооруженных нарядов полиции - сотрудники служб правопорядка передвигаются на велосипедах и автотранспорте, а также дежурят на перекрестках и площадях. Особенно усилена вся территория главной площадки саммита "Москон-центр", где и пройдут основные мероприятия в рамках саммита АТЭС. Вдоль одной стороны улицы, разделяющей северную и южную части центра, установлены защитные ограждения высотой более двух метров, а также бетонные блоки, которые делают невозможным попытки пересечь дорогу вне положенных мест. По периметру зданий также дежурят спецслужбы. Также власти ввели дополнительные меры по снижению числа бездомных на улицах города. Кризис бездомных является значимой проблемой штата Калифорния, включая Сан-Франциско. По данным телеканала CNN, Калифорния является лидером в США по ежегодным темпам прироста числа людей, лишенных жилища - их общее количество на территории штата превышает 170 тысяч человек или половину от всех живущих на улицах американцев. Как заявили РИА Новости в департаменте по делам бездомных и вспомогательного жилья Сан-Франциско, власти работают на улицах города для снижения числа бездомных. "Мы выходим на улицы каждый день, предоставляя приюты людям на ночь и ежедневно спасая людей от бездомности", - сообщила представитель департамента Эмили Коэн. Она отметила, что данная работа является постоянным приоритетом ведомства. Ранее в департаменте также сообщили, что на период саммита намерены предоставить приюты обитающим рядом с площадкой мероприятия бездомным, однако у города нет бюджета на создание дополнительных приютов в период саммита АТЭС.

https://ria.ru/20231109/bayden-1908495138.html

https://ria.ru/20231107/biznesmeny-1908034724.html

https://ria.ru/20231102/sammit-1906889627.html

сан-франциско

калифорния

сша

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сан-франциско, в мире, калифорния, сша