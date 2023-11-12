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"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО - РИА Новости, 13.11.2023
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23:21 12.11.2023 (обновлено: 00:01 13.11.2023)
https://ria.ru/20231112/rostekh-1909025946.html
"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО
"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО - РИА Новости, 13.11.2023
"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО
Популярность российских истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, танков Т-90, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов на мировом оружейном рынке... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-12T23:21
2023-11-13T00:01
безопасность
технологии
киев
россия
владимир артяков
ростех
рособоронэкспорт
су-35
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Популярность российских истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, танков Т-90, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов на мировом оружейном рынке выросла на фоне их применения в спецоперации, сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков. &quot;Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это, например, истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица &quot;Мста-С&quot;, РСЗО &quot;Торнадо-Г&quot; и &quot;Торнадо-С&quot;, барражирующий боеприпас &quot;Куб-Э&quot;, средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с БПЛА, стрелковое оружие&quot;, — сказал Артяков в интервью &quot;Российской газете&quot;.По его словам, российская военная техника в ходе СВО показала себя надежной и эффективной в противодействии современной технике западных конкурентов. Все партнеры "Ростеха" внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, анализируют, видят плюсы и требующие доработки моменты, заверил Артяков. Он подчеркнул, что и представители российской промышленности постоянно получают обратную связь непосредственно из зоны спецоперации, а также совместно с Минобороны РФ организовывают встречи военнослужащих с конструкторами и инженерами. Это нужно, чтобы выявлять малейшие нюансы, способные улучшить продукцию, сделать ее эффективнее и удобнее в эксплуатации. При этом замгендиректора "Ростеха" опроверг данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), что доля России на мировом рынке вооружений сокращается. &quot;Портфель заказов &quot;Рособоронэкспорта&quot; стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением — расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск. Наиболее перспективными сейчас считаются направления ВВС, ПВО, бронетанковой техники, стрелкового оружия&quot;, — отметил Артяков.SIPRI, по его словам, будучи резидентом недружественного России государства, предвзято оценивает российский оружейный экспорт. Более того, сейчас объемы мирового рынка вообще нельзя объективно посчитать из-за масштабных поставок западного оружия Киеву, что тоже является экспортом. Продвижение образов российской продукции военного назначения, модернизированной с учетом опыта спецоперации, на внешние рынки, по сути, формирует отложенный спрос на обкатанную в бою продукцию, рассказал Артяков. Этими заказами можно будет загрузить мощности отечественного ОПК, которые освободятся после завершения СВО и дооснащения Вооруженных сил РФ.
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безопасность, технологии, киев, россия, владимир артяков, ростех, рособоронэкспорт, су-35, ка-52 "аллигатор", т-90
Безопасность, Технологии, Киев, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Рособоронэкспорт, Су-35, Ка-52 "Аллигатор", Т-90
"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО

"Ростех": мировой спрос на Су-35, Ка-52 и Т-90 вырос на фоне их применения в СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Популярность российских истребителей Су-35, вертолетов Ка-52, танков Т-90, тяжелых огнеметных систем и барражирующих боеприпасов на мировом оружейном рынке выросла на фоне их применения в спецоперации, сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.
«

"Если говорить о конкретных образцах, получивших рост спроса по результатам боевого применения, то это, например, истребители Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и управляемые средства авиационного поражения, танки типа Т-90, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, самоходная гаубица "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", барражирующий боеприпас "Куб-Э", средства ПВО и РЭБ, комплексы борьбы с БПЛА, стрелковое оружие", — сказал Артяков в интервью "Российской газете".

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По его словам, российская военная техника в ходе СВО показала себя надежной и эффективной в противодействии современной технике западных конкурентов. Все партнеры "Ростеха" внимательно следят за применением российского оружия на поле боя, анализируют, видят плюсы и требующие доработки моменты, заверил Артяков.
Он подчеркнул, что и представители российской промышленности постоянно получают обратную связь непосредственно из зоны спецоперации, а также совместно с Минобороны РФ организовывают встречи военнослужащих с конструкторами и инженерами. Это нужно, чтобы выявлять малейшие нюансы, способные улучшить продукцию, сделать ее эффективнее и удобнее в эксплуатации.
При этом замгендиректора "Ростеха" опроверг данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), что доля России на мировом рынке вооружений сокращается.
«

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением — расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск. Наиболее перспективными сейчас считаются направления ВВС, ПВО, бронетанковой техники, стрелкового оружия", — отметил Артяков.

SIPRI, по его словам, будучи резидентом недружественного России государства, предвзято оценивает российский оружейный экспорт. Более того, сейчас объемы мирового рынка вообще нельзя объективно посчитать из-за масштабных поставок западного оружия Киеву, что тоже является экспортом.
Продвижение образов российской продукции военного назначения, модернизированной с учетом опыта спецоперации, на внешние рынки, по сути, формирует отложенный спрос на обкатанную в бою продукцию, рассказал Артяков. Этими заказами можно будет загрузить мощности отечественного ОПК, которые освободятся после завершения СВО и дооснащения Вооруженных сил РФ.
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БезопасностьТехнологииКиевРоссияВладимир АртяковРостехРособоронэкспортСу-35Ка-52 "Аллигатор"Т-90
 
 
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