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Более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" в секторе Газа - РИА Новости, 12.11.2023
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13:44 12.11.2023 (обновлено: 14:09 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/rapakh-1908962005.html
Более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" в секторе Газа
Более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" в секторе Газа - РИА Новости, 12.11.2023
Более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" в секторе Газа
Более 60 граждан России пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:44
2023-11-12T14:09
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908957988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_767a10ad6de866a62e775e8ab5e829c2.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 60 граждан России пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.МЧС совместно с российскими дипломатами в воскресенье начало эвакуацию мирного населения из сектора Газа."Более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта", - говорится в сообщении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html
https://ria.ru/20231031/konflikt-1906552643.html
россия
египет
сектор газа
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Влада Копылова
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4.7
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Эвакуированные из Газы россияне рассказали РИА Новости, что очень рады вырваться из той мясорубки, в которой они прожили последний месяц.
2023-11-12T13:44
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Работа на КПП "Рафах"
МЧС России публикует видео работы на КПП "Рафах"
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россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" в секторе Газа

МЧС: более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 60 граждан России пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
МЧС совместно с российскими дипломатами в воскресенье начало эвакуацию мирного населения из сектора Газа.
"Более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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РоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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