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"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США - РИА Новости, 12.11.2023
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США
Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T07:12
2023-11-12T07:12
2023-11-12T14:55
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вивек рамасвами
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, на которых Рамасвами, по словам Пушкова, "буквально уничтожил" Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России кандидата "Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках"."(Рамасвами. — Прим. ред.) размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала", — написал Пушков.По словам сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.
https://ria.ru/20231108/ramasvami-1908058728.html
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в мире, вивек рамасвами, никки хейли, сша, алексей пушков, россия, оон
В мире, Вивек Рамасвами, Никки Хейли, США, Алексей Пушков, Россия, ООН
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США
Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли