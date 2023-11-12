https://ria.ru/20231112/pushkov-1908930419.html

"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США

"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США - РИА Новости, 12.11.2023

"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США

Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T07:12

2023-11-12T07:12

2023-11-12T14:55

в мире

вивек рамасвами

никки хейли

сша

алексей пушков

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, на которых Рамасвами, по словам Пушкова, "буквально уничтожил" Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России кандидата "Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках"."(Рамасвами. — Прим. ред.) размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала", — написал Пушков.По словам сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.

https://ria.ru/20231108/ramasvami-1908058728.html

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в мире, вивек рамасвами, никки хейли, сша, алексей пушков, россия, оон