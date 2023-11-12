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"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США - РИА Новости, 12.11.2023
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07:12 12.11.2023 (обновлено: 14:55 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/pushkov-1908930419.html
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США - РИА Новости, 12.11.2023
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США
Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T07:12
2023-11-12T14:55
в мире
вивек рамасвами
никки хейли
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, на которых Рамасвами, по словам Пушкова, "буквально уничтожил" Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России кандидата "Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках"."(Рамасвами. — Прим. ред.) размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала", — написал Пушков.По словам сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.
https://ria.ru/20231108/ramasvami-1908058728.html
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в мире, вивек рамасвами, никки хейли, сша, алексей пушков, россия, оон
В мире, Вивек Рамасвами, Никки Хейли, США, Алексей Пушков, Россия, ООН
"Размазал": Пушков оценил унижение кандидата в президенты США

Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично "уничтожил" кандидата в президенты США Никки Хейли, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, на которых Рамасвами, по словам Пушкова, "буквально уничтожил" Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России кандидата "Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках".
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"(Рамасвами. — Прим. ред.) размазывал Хейли, сравнивая ее с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала", — написал Пушков.
По словам сенатора, американцы в лице Рамасвами получили яркого и нестандартного политика, который разительно отличается от большинства представителей американского истеблишмента.
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В миреВивек РамасвамиНикки ХейлиСШААлексей ПушковРоссияООН
 
 
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