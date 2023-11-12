https://ria.ru/20231112/protest-1909024822.html

На марш против антисемитизма в Париже вышли более ста тысяч человек

На марш против антисемитизма в Париже вышли более ста тысяч человек - РИА Новости, 12.11.2023

На марш против антисемитизма в Париже вышли более ста тысяч человек

Более 100 тысяч манифестантов приняли участие в акции против антисемитизма в Париже в воскресенье, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T23:01

2023-11-12T23:01

2023-11-12T23:01

в мире

израиль

франция

россия

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жерар ларше

николя саркози

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч манифестантов приняли участие в акции против антисемитизма в Париже в воскресенье, сообщил телеканал BFMTV. "По всей стране - в Лионе, Гренобле, Лилле, Марселе и Ницце - на улицы вышли более 182 тысяч человек, из них 105 тысяч в Париже", - сообщил телеканал со ссылкой на МВД Франции. Как передавал корреспондент РИА Новости, тысячи человек заполонили Эспланаду Инвалидов в Париже, откуда прошли мимо Национальной Ассамблеи до Сената. Колонну демонстрантов возглавили премьер-министр Элизабет Борн, президент Нацсобрания Яэль Брон-Пиве и президент Сената Жерар Ларше. В акции приняли участие бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, бывшие премьер-министры Эдуар Филипп, Мануэль Вальс, Жан Кастекс, Бернар Казнев, Жан-Марк Эро, представители всех политических партий, за исключением левой партии Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция". При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не примет участия в марше, за что подвергся критике со стороны политических оппонентов. Глава республиканцев Эрик Сьотти назвал его решение "серьезной ошибкой". По задумке властей, акция должна объединить французов на фоне роста числа актов антисемитизма в стране. По информации главы МВД Жеральда Дарманена, после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября власти Франции выявили 1159 актов антисемитизма за месяц, что втрое больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек были задержаны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231109/ravvin-1908296942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, франция, россия, элизабет борн, жерар ларше, николя саркози, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас