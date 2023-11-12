"Худшее вложение". В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России
Офицер Риттер: конфликт на Украине сделал Россию лишь сильнее
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине сделал Россию лишь сильнее, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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"Нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели. Такова реальность. Поэтому все те люди, которые говорят: "Мы убиваем русских, это наше самое лучшее вложение", — вы не понимаете, о чем говорите. Это худшее вложение, потому что все, чего мы добивается, — это делаем Россию сильнее с каждым днем", — указал эксперт.
Он утверждает, что вооруженное столкновение России с США и НАТО в нынешних условиях, после начала конфликта на Украине, обернется лишь колоссальными потерями и поражением для Штатов и Североатлантического альянса в целом.
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"Количество потерь наши войск будет больше чем 3600 в день, мы будем терять примерно пять-шесть тысяч погибших солдат в день", — резюмировал разведчик.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявлял, что США должны всеми силами избегать столкновения с Россией и Китаем, поскольку такой масштабный конфликт может привести к полному уничтожению страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, то Москва к этому готова.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, то Москва к этому готова.