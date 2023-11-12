https://ria.ru/20231112/proschet-1908961325.html

"Худшее вложение". В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России

"Худшее вложение". В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России - РИА Новости, 12.11.2023

"Худшее вложение". В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России

Конфликт на Украине сделал Россию лишь сильнее, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:41

2023-11-12T13:41

2023-11-12T16:39

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине сделал Россию лишь сильнее, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели. Такова реальность. Поэтому все те люди, которые говорят: "Мы убиваем русских, это наше самое лучшее вложение", — вы не понимаете, о чем говорите. Это худшее вложение, потому что все, чего мы добивается, — это делаем Россию сильнее с каждым днем", — указал эксперт.Он утверждает, что вооруженное столкновение России с США и НАТО в нынешних условиях, после начала конфликта на Украине, обернется лишь колоссальными потерями и поражением для Штатов и Североатлантического альянса в целом."Количество потерь наши войск будет больше чем 3600 в день, мы будем терять примерно пять-шесть тысяч погибших солдат в день", — резюмировал разведчик.Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявлял, что США должны всеми силами избегать столкновения с Россией и Китаем, поскольку такой масштабный конфликт может привести к полному уничтожению страны.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, то Москва к этому готова.

https://ria.ru/20231112/udar-1908955967.html

https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html

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политика, россия, сша, украина, скотт риттер, владимир путин, нато, в мире