https://ria.ru/20231112/pro-1908948820.html

Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида"

Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида" - РИА Новости, 12.11.2023

Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида"

Министерство обороны Израиля подписало сделку с Финляндией о продаже системы ПРО "Праща Давида", сообщило военное ведомство. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:20

2023-11-12T11:20

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Израиля подписало сделку с Финляндией о продаже системы ПРО "Праща Давида", сообщило военное ведомство."Генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже Финляндии системы "Праща Давида", — отметили в министерстве.Стоимость соглашения оценивается в 317 миллионов евро.Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".Систему ПРО "Праща Давида" разработали США и Израиль в 2009 году, при этом главный подрядчик — израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems. Система, окончательно принятая на вооружение ЦАХАЛ в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.

https://ria.ru/20231014/izrail-1902783851.html

https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, финляндия