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Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида" - РИА Новости, 12.11.2023
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11:20 12.11.2023 (обновлено: 14:08 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/pro-1908948820.html
Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида"
Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида" - РИА Новости, 12.11.2023
Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида"
Министерство обороны Израиля подписало сделку с Финляндией о продаже системы ПРО "Праща Давида", сообщило военное ведомство. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:20
2023-11-12T14:08
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Израиля подписало сделку с Финляндией о продаже системы ПРО "Праща Давида", сообщило военное ведомство.&quot;Генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже Финляндии системы &quot;Праща Давида&quot;, — отметили в министерстве.Стоимость соглашения оценивается в 317 миллионов евро.Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".Систему ПРО "Праща Давида" разработали США и Израиль в 2009 году, при этом главный подрядчик — израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems. Система, окончательно принятая на вооружение ЦАХАЛ в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
https://ria.ru/20231014/izrail-1902783851.html
https://ria.ru/20231018/nato-1903591707.html
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в мире, израиль, финляндия
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Израиль продаст Финляндии систему ПРО "Праща Давида"

Израиль продал Финляндии системы ПРО "Праща Давида"

© AP Photo / Israel Ministry of DefenseПуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Праща Давида - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Israel Ministry of Defense
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Израиля подписало сделку с Финляндией о продаже системы ПРО "Праща Давида", сообщило военное ведомство.
«

"Генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже Финляндии системы "Праща Давида", — отметили в министерстве.

Стоимость соглашения оценивается в 317 миллионов евро.
Как объяснял в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, поставка системы "Праща Давида" Финляндии нужна, чтобы поднять уровень ее противоракетной обороны до стандартов НАТО и интегрировать страну в единую систему ПВО — ПРО альянса. По его словам, это обусловлено тем, что страна находится "на переднем фланге противостояния НАТО с Россией".
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Систему ПРО "Праща Давида" разработали США и Израиль в 2009 году, при этом главный подрядчик — израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems. Система, окончательно принятая на вооружение ЦАХАЛ в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.
Финляндия, подавшая заявку на вступление в НАТО после начала спецоперации на Украине, в апреле стала 31-м членом альянса.
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