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"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке" - РИА Новости, 12.11.2023
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19:06 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке"
"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке" - РИА Новости, 12.11.2023
"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке"
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским полковником Романом... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:06
2023-11-12T19:06
политика
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европа
киев
леонид кучма
олег соскин
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским полковником Романом Червинским. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню (в информационное поле. — Прим. ред.)?" — возмутился эксперт.По его мнению, Украина не в состоянии проводить такие сложные операции, поэтому статья в крупном западном издании не отражает действительности.Бывший советник Кучмы убежден, что такие публикации, где фигурирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нужны для его дискредитации и обеления репутации президента Украины Владимира Зеленского. Нападки на Залужного начались после того, как он опубликовал статью в Economist о патовой для ВСУ ситуации на фронте, полагает Соскин.Ранее американская газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908993996.html
https://ria.ru/20231112/ukraina-1908987611.html
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политика, украина, европа, киев, леонид кучма, олег соскин, валерий залужный, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Политика, Украина, Европа, Киев, Леонид Кучма, Олег Соскин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке"

Экс-советника Кучмы возмутила статья WP о подрыве "Северных потоков" Киевом

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским полковником Романом Червинским. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
«
"Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню (в информационное поле. — Прим. ред.)?" — возмутился эксперт.
По его мнению, Украина не в состоянии проводить такие сложные операции, поэтому статья в крупном западном издании не отражает действительности.
Бывший советник Кучмы убежден, что такие публикации, где фигурирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нужны для его дискредитации и обеления репутации президента Украины Владимира Зеленского. Нападки на Залужного начались после того, как он опубликовал статью в Economist о патовой для ВСУ ситуации на фронте, полагает Соскин.
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"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше
Вчера, 18:11
Ранее американская газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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ПолитикаУкраинаЕвропаКиевЛеонид КучмаОлег СоскинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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