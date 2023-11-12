https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html

"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке"

"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке" - РИА Новости, 12.11.2023

"Зачем?" В Киеве пришли в ярость из-за статьи WP о "Северном потоке"

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским полковником Романом... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:06

2023-11-12T19:06

2023-11-12T19:06

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леонид кучма

олег соскин

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации подрыва "Северных потоков" украинским полковником Романом Червинским. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube."Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню (в информационное поле. — Прим. ред.)?" — возмутился эксперт.По его мнению, Украина не в состоянии проводить такие сложные операции, поэтому статья в крупном западном издании не отражает действительности.Бывший советник Кучмы убежден, что такие публикации, где фигурирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нужны для его дискредитации и обеления репутации президента Украины Владимира Зеленского. Нападки на Залужного начались после того, как он опубликовал статью в Economist о патовой для ВСУ ситуации на фронте, полагает Соскин.Ранее американская газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908993996.html

https://ria.ru/20231112/ukraina-1908987611.html

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политика, украина, европа, киев, леонид кучма, олег соскин, валерий залужный, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2