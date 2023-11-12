https://ria.ru/20231112/poselentsy-1908915270.html

Нетаньяху исключил возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа

Нетаньяху исключил возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа - РИА Новости, 12.11.2023

Нетаньяху исключил возобновление поселенческой деятельности в секторе Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным возобновить еврейскую поселенческую деятельность в секторе Газа. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:42

2023-11-12T00:42

2023-11-12T00:42

израиль

восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным возобновить еврейскую поселенческую деятельность в секторе Газа. Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности возвращения еврейских поселений в анклав, Нетаньяху назвал это "нереальной" опцией, отметив, что он стремится к израильскому "контролю безопасности в секторе Газа и демилитаризации анклава". Премьер также заявил, что будет выступать против передачи сектора Газа под административный контроль Палестинской национальной администрации (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом, который до сих пор не осудил действия ХАМАС 7 октября на юге Израиля. "Я скажу вам, чего там не будет. Там не будет ХАМАС. Также там не будет гражданской администрации, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян... Там не может быть власти, которая бы выплачивала семьям убийц суммы в зависимости от количества убитых ими людей. Там не может быть власти, лидер которой до сих пор не осудил ужасную резню", - заявил Нетаньяху. В 2005 году Израиль в соответствии с планом одностороннего размежевания вывел из сектора Газа свои поселения и вооруженные силы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908824344.html

https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908795970.html

https://ria.ru/20231111/gumpomosch-1908794684.html

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