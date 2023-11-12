https://ria.ru/20231112/polsha-1909024152.html
Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией
Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2023
Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией
Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:50
2023-11-12T22:50
2023-11-12T22:50
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщает министерство национальной обороны республики. "В Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста – ред.) начинает функционировать новый танковый батальон", - говорится в сообщении. "Здесь, в Семятичском районе будет, уже есть в принципе, танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора", - цитирует пресс-служба МО главу ведомства Мариуша Блащака. Он отметил, что танковый батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, брест, мариуш блащак
В мире, Польша, Белоруссия, Брест, Мариуш Блащак
Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией
Польша отправила новый танковый батальон к границе с Белоруссией в районе Бреста