https://ria.ru/20231112/polsha-1909024152.html

Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией

Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2023

Польша развернула новый танковый батальон у границы с Белоруссией

Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T22:50

2023-11-12T22:50

2023-11-12T22:50

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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша развернула на востоке страны новый танковый батальон, сообщает министерство национальной обороны республики. "В Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста – ред.) начинает функционировать новый танковый батальон", - говорится в сообщении. "Здесь, в Семятичском районе будет, уже есть в принципе, танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора", - цитирует пресс-служба МО главу ведомства Мариуша Блащака. Он отметил, что танковый батальон будет вооружен танками К2 производства Южной Кореи.

https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html

польша

белоруссия

брест

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, брест, мариуш блащак