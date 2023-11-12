https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html

В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима

В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима

В пятницу в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, наступит... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:37

2023-11-12T14:37

2023-11-12T19:01

москва

погода

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В пятницу в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, наступит метеорологическая зима, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в ближайшие 24 часа на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди — до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный."Температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью, в центре циклона, будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется к нам своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет "балтийский синдром" — температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю", — сказал Тишковец.По словам специалиста, в последующие двое суток, в тылу циклона, осадки ослабеют, примут очаговый характер и перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше ноля — плюс 5 градусов, в среду минус 1 — плюс 4 градуса. В связи с заморозками на дорогах кое-где появится гололедица.Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до ноля — минус 5 градусов, днем минус 2 — плюс 3 градуса."Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима", — сказал Тишковец.Синоптик добавил, что на выходных в Москве температура воздуха не поднимется выше ноля градусов, но будет солнечно.

https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода