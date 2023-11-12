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В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима - РИА Новости, 12.11.2023
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14:37 12.11.2023 (обновлено: 19:01 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима
В пятницу в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, наступит... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:37
2023-11-12T19:01
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В пятницу в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, наступит метеорологическая зима, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в ближайшие 24 часа на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди — до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный."Температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью, в центре циклона, будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется к нам своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет "балтийский синдром" — температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю", — сказал Тишковец.По словам специалиста, в последующие двое суток, в тылу циклона, осадки ослабеют, примут очаговый характер и перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше ноля — плюс 5 градусов, в среду минус 1 — плюс 4 градуса. В связи с заморозками на дорогах кое-где появится гололедица.Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до ноля — минус 5 градусов, днем минус 2 — плюс 3 градуса."Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима", — сказал Тишковец.Синоптик добавил, что на выходных в Москве температура воздуха не поднимется выше ноля градусов, но будет солнечно.
https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html
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Москва, Погода
В Москве в пятницу наступит метеорологическая зима

Синоптик "Фобос": в Москве в пятницу наступит метеорологическая зима

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В пятницу в Москве произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, наступит метеорологическая зима, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в ближайшие 24 часа на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесет аномальные дожди — до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, или 1,5-2 ведра дождевой воды на метр квадратный.
"Температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью, в центре циклона, будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется к нам своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет "балтийский синдром" — температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю", — сказал Тишковец.
По словам специалиста, в последующие двое суток, в тылу циклона, осадки ослабеют, примут очаговый характер и перейдут в смешанную фазу. Во вторник в течение суток будет уже не выше ноля — плюс 5 градусов, в среду минус 1 — плюс 4 градуса. В связи с заморозками на дорогах кое-где появится гололедица.
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Он отметил, что в четверг инициатива в атмосфере станет переходить к южной периферии скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут уже колебаться около нулевой отметки. В ночь на пятницу ожидается до ноля — минус 5 градусов, днем минус 2 — плюс 3 градуса.
"Таким образом, 17 ноября произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В пятницу наступит метеорологическая зима", — сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что на выходных в Москве температура воздуха не поднимется выше ноля градусов, но будет солнечно.
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