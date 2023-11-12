https://ria.ru/20231112/poezd-1909003050.html

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по городам России

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по городам России - РИА Новости, 12.11.2023

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по городам России

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России, он проедет свыше 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 городах, сообщили РЖД в своем... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:22

2023-11-12T19:22

2023-11-12T19:22

общество

россия

великий устюг

воркута

дед мороз

ржд

новый год

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России, он проедет свыше 32 тысяч километров и остановится более чем в 80 городах, сообщили РЖД в своем телеграм-канале. Состав стартовал в субботу, уточнили РИА Новости в компании. "Дед Мороз отправился в очередное большое путешествие на своем волшебном поезде. Оно продлится 64 дня. Поезд проедет более 32 тысяч километров и сделает остановки более чем в 80 городах России", - говорится в сообщении. Уточняется, что первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный. "День рождения 18 ноября Дед Мороз отметит в Великом Устюге, откуда отправится в Киров, Глазов, Верещагино, Пермь и т. д.", - добавляется в сообщении. До конца ноября волшебник также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и других городах. А в декабре - в городах Западной Сибири, БАМа, Южного Урала и Поволжья. Отмечается, что подробный маршрут следования поезда Деда Мороза и билеты на посещение передвижной резиденции волшебника можно найти на сайте РЖД. Поезд Деда Мороза - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

https://ria.ru/20231109/rekord-1908368467.html

https://ria.ru/20231031/ustyug-1906348955.html

россия

великий устюг

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отправление Деда Мороза из Великого Устюга Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России: он проедет более 32 тыс км и остановится более чем в 80 городах, сообщают Российские железные дороги 2023-11-12T19:22 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, великий устюг, воркута, дед мороз, ржд, новый год