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Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023
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17:06 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/poezd-1908987381.html
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:06
2023-11-12T17:06
происшествия
тамбовская область
москва
симферополь
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" агентство информировали, что пассажирский поезд из Москвы в Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий, поезд уже отправился, задержка в пути составляет один час, состав постарается нагнать это время. "Мужчина оставил пакет с ботинками в мусорке в поезде. Полиция его задержала, поезд следует дальше", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, тамбовская область, москва, симферополь
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Симферополь
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки

Поезд Москва — Симферополь проверяли из-за оставленного пакета с ботинками

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" агентство информировали, что пассажирский поезд из Москвы в Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий, поезд уже отправился, задержка в пути составляет один час, состав постарается нагнать это время.
"Мужчина оставил пакет с ботинками в мусорке в поезде. Полиция его задержала, поезд следует дальше", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияТамбовская областьМоскваСимферополь
 
 
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