https://ria.ru/20231112/poezd-1908987381.html

Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки

Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023

Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки

Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:06

2023-11-12T17:06

2023-11-12T17:06

происшествия

тамбовская область

москва

симферополь

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" агентство информировали, что пассажирский поезд из Москвы в Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий, поезд уже отправился, задержка в пути составляет один час, состав постарается нагнать это время. "Мужчина оставил пакет с ботинками в мусорке в поезде. Полиция его задержала, поезд следует дальше", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231107/evakuatsiya-1907989632.html

тамбовская область

москва

симферополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область, москва, симферополь