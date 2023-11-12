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Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:06
2023-11-12T17:06
2023-11-12T17:06
происшествия
тамбовская область
москва
симферополь
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поезд Москва-Симферополь, задержанный в Тамбовской области, проверяли из-за мужчины, который оставил пакет с ботинками в мусоре, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" агентство информировали, что пассажирский поезд из Москвы в Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий, поезд уже отправился, задержка в пути составляет один час, состав постарается нагнать это время. "Мужчина оставил пакет с ботинками в мусорке в поезде. Полиция его задержала, поезд следует дальше", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231107/evakuatsiya-1907989632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, москва, симферополь
Происшествия, Тамбовская область, Москва, Симферополь
Поезд Москва — Симферополь задержали в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва — Симферополь проверяли из-за оставленного пакета с ботинками