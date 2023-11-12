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Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023
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15:00 12.11.2023 (обновлено: 15:08 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/poezd-1908971188.html
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки
Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:00
2023-11-12T15:08
тамбовская область
гранд сервис экспресс
москва
симферополь
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ)."Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в телеграм-каналах.В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
https://ria.ru/20231111/vagony-1908834939.html
тамбовская область
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Тамбовская область, Гранд Сервис Экспресс , Москва, Симферополь, Происшествия
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки

"Гранд сервис экспресс": поезд Москва — Симферополь проверяли под Тамбовом

© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд, следующий по маршруту Москва - Симферополь
Поезд, следующий по маршруту Москва - Симферополь - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Поезд, следующий по маршруту Москва - Симферополь. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).
"Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в телеграм-каналах.
В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
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Тамбовская областьГранд Сервис ЭкспрессМоскваСимферопольПроисшествия
 
 
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