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Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки
Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:00
2023-11-12T15:00
2023-11-12T15:08
тамбовская область
гранд сервис экспресс
москва
симферополь
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ)."Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в телеграм-каналах.В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, гранд сервис экспресс , москва, симферополь, происшествия
Тамбовская область, Гранд Сервис Экспресс , Москва, Симферополь, Происшествия
Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки
"Гранд сервис экспресс": поезд Москва — Симферополь проверяли под Тамбовом
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).
"Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в телеграм-каналах.
В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.
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