https://ria.ru/20231112/poezd-1908971188.html

Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки

Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки - РИА Новости, 12.11.2023

Поезд Москва — Симферополь задерживался в Тамбовской области из-за проверки

Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:00

2023-11-12T15:00

2023-11-12T15:08

тамбовская область

гранд сервис экспресс

москва

симферополь

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд Москва-Симферополь после задержки в Тамбовской области из-за проверочных мероприятий уже отправился, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ)."Полиция провела проверочные мероприятия. Поезд отправился дальше по маршруту", - пояснили в компании информацию о задержке в Тамбовской области пассажирского поезда, следующего по маршруту из Москвы в Симферополь, информация о ней ранее появилась в телеграм-каналах.В ГСЭ добавили, что задержка поезда в пути составляет один час, который состав постарается нагнать.

https://ria.ru/20231111/vagony-1908834939.html

тамбовская область

москва

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тамбовская область, гранд сервис экспресс , москва, симферополь, происшествия