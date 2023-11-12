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В Приангарье задержали два поезда из-за столкновения локомотива и грузовика
В Приангарье задержали два поезда из-за столкновения локомотива и грузовика - РИА Новости, 12.11.2023
В Приангарье задержали два поезда из-за столкновения локомотива и грузовика
Два пассажирских поезда были задержаны на перегоне между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Иркутской области после... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T06:00
2023-11-12T06:00
2023-11-12T07:41
северобайкальск
ржд
происшествия
иркутская область
москва
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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Два пассажирских поезда были задержаны на перегоне между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Иркутской области после столкновения локомотива и грузовика, сообщает пресс-служба ВСЖД. Выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена на ВСЖД в Иркутской области. Столкновение произошло в 01.30 (20.30 мск). Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП погибли члены локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская. Также к месту столкновения выехала комиссия ВСЖД. "В результате ДТП на железнодорожном переезде участка Янталь - Лена Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются пассажирские поезда №347 Северобайкальск - Барнаул, а также поезд №91 Северобайкальск - Москва", - говорится в сообщении. Отмечается, что ОАО "РЖД" предпринимает все меры для скорейшего ввода пассажирских поездов в график.
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северобайкальск, ржд, происшествия, иркутская область, москва
Северобайкальск, РЖД, Происшествия, Иркутская область, Москва
В Приангарье задержали два поезда из-за столкновения локомотива и грузовика
В Приангарье задержали два поезда из-за ДТП на путях с грузовиком и локомотивом