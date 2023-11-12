https://ria.ru/20231112/pisatelnitsa-1908994573.html
Умерла писательница Нина Садур
Умерла писательница Нина Садур - РИА Новости, 12.11.2023
Умерла писательница Нина Садур
Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:14
2023-11-12T18:14
2023-11-12T18:14
культура
общество
россия
литературный институт имени горького
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908994024_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_03060a49a8e0ed95330e0e962742fc37.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте.Причина ее смерти не уточняется.Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 1983 году окончила Литературный институт имени Горького. Начала писать в конце 1970-х годов. Широкую известность получила благодаря сборнику пьес "Чудная баба". Спектакли по пьесам Садур шли в крупнейших театрах России и за рубежом.
россия
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908994024_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e8baa0c17d8512cce3ffe694888dce96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, литературный институт имени горького, новосибирск
Культура, Общество, Россия, Литературный институт имени Горького, Новосибирск
Умерла писательница Нина Садур
Писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни