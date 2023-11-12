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Умерла писательница Нина Садур - РИА Новости, 12.11.2023
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Культура
 
18:14 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pisatelnitsa-1908994573.html
Умерла писательница Нина Садур
Умерла писательница Нина Садур - РИА Новости, 12.11.2023
Умерла писательница Нина Садур
Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:14
2023-11-12T18:14
культура
общество
россия
литературный институт имени горького
новосибирск
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте.Причина ее смерти не уточняется.Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 1983 году окончила Литературный институт имени Горького. Начала писать в конце 1970-х годов. Широкую известность получила благодаря сборнику пьес "Чудная баба". Спектакли по пьесам Садур шли в крупнейших театрах России и за рубежом.
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общество, россия, литературный институт имени горького, новосибирск
Культура, Общество, Россия, Литературный институт имени Горького, Новосибирск
Умерла писательница Нина Садур

Писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни

© Фото : Нина СадурНина Садур
Нина Садур - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Нина Садур
Нина Садур. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте.
Причина ее смерти не уточняется.
Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 1983 году окончила Литературный институт имени Горького. Начала писать в конце 1970-х годов. Широкую известность получила благодаря сборнику пьес "Чудная баба". Спектакли по пьесам Садур шли в крупнейших театрах России и за рубежом.
 
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