https://ria.ru/20231112/pisatelnitsa-1908994573.html

Умерла писательница Нина Садур

Умерла писательница Нина Садур - РИА Новости, 12.11.2023

Умерла писательница Нина Садур

Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T18:14

2023-11-12T18:14

2023-11-12T18:14

культура

общество

россия

литературный институт имени горького

новосибирск

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская писательница и драматург Нина Садур умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Екатерина на своей странице ВКонтакте.Причина ее смерти не уточняется.Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. В 1983 году окончила Литературный институт имени Горького. Начала писать в конце 1970-х годов. Широкую известность получила благодаря сборнику пьес "Чудная баба". Спектакли по пьесам Садур шли в крупнейших театрах России и за рубежом.

россия

новосибирск

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, литературный институт имени горького, новосибирск