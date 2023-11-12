https://ria.ru/20231112/pesnya-1908987042.html
Песню "Русский танк Алеша" исполнили в День Якутии на выставке "Россия"
Песню "Русский танк Алеша" исполнили в День Якутии на выставке "Россия" - РИА Новости, 12.11.2023
Песню "Русский танк Алеша" исполнили в День Якутии на выставке "Россия"
Песню "Русский танк Алеша", посвященную подвигу российских танкистов в СВО, исполнили в День Республики Саха (Якутия) на международной выставке-форуме "Россия", РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:03
2023-11-12T17:03
2023-11-12T17:03
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ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Песню "Русский танк Алеша", посвященную подвигу российских танкистов в СВО, исполнили в День Республики Саха (Якутия) на международной выставке-форуме "Россия", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале. Экспозицию "Якутия - Вселенная Олонхо" открыли в воскресенье на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. "Одним из самых волнительных и ярких событий дня стало массовое исполнение песни "Русский танк Алеша", посвященной подвигу российских танкистов. Песню исполнили ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" и участник спецоперации в Сирии, ЛНР, ДНР, ветеран боевых действий Юрий Кононов, а также и сами члены легендарного экипажа танка Т-80 "Алеша" - Герои России Александр Леваков и наш земляк Алексей Неустроев", - рассказал Николаев. На площадке организаторы представили лучшие современные проекты местных разработчиков. "Самое прекрасное и передовое, что может предложить Якутия", - отметил глава республики. Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Глава Якутии вручил Героям России сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html
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россия, москва, сирия, владимир путин, айсен николаев, красная звезда, т-80, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Сирия, Владимир Путин, Айсен Николаев, Красная звезда, Т-80, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Песню "Русский танк Алеша" исполнили в День Якутии на выставке "Россия"
Песню "Русский танк Алеша" исполнили в День Якутии на выставке-форуме "Россия"
ЯКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Песню "Русский танк Алеша", посвященную подвигу российских танкистов в СВО, исполнили в День Республики Саха (Якутия) на международной выставке-форуме "Россия", сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.
Экспозицию "Якутия - Вселенная Олонхо" открыли в воскресенье на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
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"Одним из самых волнительных и ярких событий дня стало массовое исполнение песни "Русский танк Алеша", посвященной подвигу российских танкистов. Песню исполнили ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" и участник спецоперации в Сирии, ЛНР, ДНР, ветеран боевых действий Юрий Кононов, а также и сами члены легендарного экипажа танка Т-80 "Алеша" - Герои России Александр Леваков и наш земляк Алексей Неустроев", - рассказал Николаев.
На площадке организаторы представили лучшие современные проекты местных разработчиков. "Самое прекрасное и передовое, что может предложить Якутия", - отметил глава республики.
Ранее президент России Владимир Путин
вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Глава Якутии вручил Героям России сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
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