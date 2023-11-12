https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html
Украине невозможно победить Россию, заявил Песков
Украине невозможно победить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
Украине невозможно победить Россию, заявил Песков
Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:05
2023-11-12T13:05
2023-11-12T13:05
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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россия
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павел зарубин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, у коллективного Запада растет усталость от конфликта на Украине и нежелание давать ей деньги, вооружения и боеприпасы. Поэтому Киев готов плясать перед Западом, чтобы что-то выпросить, считает Песков. "Им нужно понять, победить Россию невозможно", - заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Политика, Павел Зарубин
Украине невозможно победить Россию, заявил Песков
Песков: Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно