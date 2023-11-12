https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html

Украине невозможно победить Россию, заявил Песков

Украине невозможно победить Россию, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023

Украине невозможно победить Россию, заявил Песков

Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:05

2023-11-12T13:05

2023-11-12T13:05

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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россия

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павел зарубин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киеву нужно понять, что победить Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, у коллективного Запада растет усталость от конфликта на Украине и нежелание давать ей деньги, вооружения и боеприпасы. Поэтому Киев готов плясать перед Западом, чтобы что-то выпросить, считает Песков. "Им нужно понять, победить Россию невозможно", - заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, россия, политика, павел зарубин