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Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе - РИА Новости, 12.11.2023
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17:27 12.11.2023 (обновлено: 17:46 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/peremirie-1908989915.html
Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе
Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе - РИА Новости, 12.11.2023
Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе
Повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников, сказал... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:27
2023-11-12T17:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
биньямин нетаньяху
в мире
нормандия
хамас
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN."Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников", - заявил он.Нетаньяху при этом не исключил продолжения "гуманитарных пауз" - на несколько часов, на ограниченной территории, с конкретными целями.Правящее в секторе Газа движение ХАМАС, по его словам, хочет "бесконечной череды пауз", в которых по сути "растворится" израильская военная кампания."Это, как если бы немцы (после союзнической высадки) в Нормандии сказали: "Ок, давайте прервемся. Вы, ребята, подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических туннелей, снова вооружиться", - сказал Нетаньяху."Очевидно, что мы этого делать не будем", - добавил он.
израиль
сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, в мире, нормандия, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, В мире, Нормандия, ХАМАС
Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе

Нетаньяху: Израиль согласится на прекращение огня только в обмен на заложников

© BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.
«
"Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников", - заявил он.
Нетаньяху при этом не исключил продолжения "гуманитарных пауз" - на несколько часов, на ограниченной территории, с конкретными целями.
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС, по его словам, хочет "бесконечной череды пауз", в которых по сути "растворится" израильская военная кампания.
«
"Это, как если бы немцы (после союзнической высадки) в Нормандии сказали: "Ок, давайте прервемся. Вы, ребята, подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических туннелей, снова вооружиться", - сказал Нетаньяху.
"Очевидно, что мы этого делать не будем", - добавил он.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаБиньямин НетаньяхуВ миреНормандияХАМАС
 
 
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