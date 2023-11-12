https://ria.ru/20231112/peremirie-1908989915.html

Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе

Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе - РИА Новости, 12.11.2023

Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе

Повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников, сказал... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:27

2023-11-12T17:27

2023-11-12T17:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

биньямин нетаньяху

в мире

нормандия

хамас

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ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников, сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN."Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников", - заявил он.Нетаньяху при этом не исключил продолжения "гуманитарных пауз" - на несколько часов, на ограниченной территории, с конкретными целями.Правящее в секторе Газа движение ХАМАС, по его словам, хочет "бесконечной череды пауз", в которых по сути "растворится" израильская военная кампания."Это, как если бы немцы (после союзнической высадки) в Нормандии сказали: "Ок, давайте прервемся. Вы, ребята, подождите, дайте нам восполнить запасы, вылезти из террористических туннелей, снова вооружиться", - сказал Нетаньяху."Очевидно, что мы этого делать не будем", - добавил он.

израиль

сектор газа

нормандия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, в мире, нормандия, хамас