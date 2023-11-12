https://ria.ru/20231112/osada-1908980703.html

Житель ФРГ российского происхождения погиб после осады его дома полицией

Житель ФРГ российского происхождения погиб после осады его дома полицией - РИА Новости, 12.11.2023

Житель ФРГ российского происхождения погиб после осады его дома полицией

Житель Германии российского происхождения, который был "поклонником Иосифа Сталина", погиб, после того как забаррикадировался в собственном доме и держал... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T16:16

2023-11-12T16:16

2023-11-12T18:25

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бранденбург

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Житель Германии российского происхождения, который был "поклонником Иосифа Сталина", погиб, после того как забаррикадировался в собственном доме и держал оборону от полиции на протяжении 35 часов, сообщило издание Bild. "В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть", — заявила СМИ пресс-секретарь полиции Керстин Шрёдер.Пока остается неясным, погиб ли мужчина от огня силовиков, или покончил с собой. Осада дома началась в пятницу днем. По информации издания, причиной того, что вооруженный мужчина забаррикадировался в доме, стало решение окружного суда об опеке над детьми. Как сообщается, Евгений В., который жил в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург с женой, тремя детьми и братом, открыл огонь, когда полиция приблизилась к дому. Силовики при этом не пострадали. По данным издания, мужчина угрожал взорвать дом. Во время противостояния здание сначала покинул его брат, которого тут же задержала полиция. Затем, в субботу дом сумела покинуть жена Евгения В. с ребенком. Судя по всему, других детей в доме в тот момент не было. Журналисты Bild, изучившие соцсети погибшего, пишут, что он был "поклонником Сталина и каннабиса", а также периодически выкладывал фотографии с оружием и российской символикой.

https://ria.ru/20231112/strelba-1908955263.html

https://ria.ru/20231029/strelba-1906023286.html

германия

бранденбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, бранденбург