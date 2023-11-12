https://ria.ru/20231112/obstrel-1909027663.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в воскресенье выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:55
2023-11-12T23:55
2023-11-12T23:55
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
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Украинские войска обстреляли Горловку
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда по Горловке