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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/obstrel-1909027663.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в воскресенье выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:55
2023-11-12T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
сцкк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, украина, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке
Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
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Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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