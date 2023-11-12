https://ria.ru/20231112/obstrel-1909006718.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2023

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T19:53

2023-11-12T19:53

2023-11-12T19:54

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, ориентировочно, полтора часа назад, окраины Первомайска подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении. Колягин уточнил, что в результате обстрела были повреждены недействующие складские помещения. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. "Предположительно, две дальнобойные ракеты западного образца повредили конструкцию не действующих в настоящее время бывших складских помещений. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет", - уточняется в публикации в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина