Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 12.11.2023 (обновлено: 19:54 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/obstrel-1909006718.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:53
2023-11-12T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, ориентировочно, полтора часа назад, окраины Первомайска подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении. Колягин уточнил, что в результате обстрела были повреждены недействующие складские помещения. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. "Предположительно, две дальнобойные ракеты западного образца повредили конструкцию не действующих в настоящее время бывших складских помещений. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет", - уточняется в публикации в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
первомайск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Мэр Колягин: украинские военные обстреляли окраины города Первомайск в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ЛНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня, ориентировочно, полтора часа назад, окраины Первомайска подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
Колягин уточнил, что в результате обстрела были повреждены недействующие складские помещения. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
«
"Предположительно, две дальнобойные ракеты западного образца повредили конструкцию не действующих в настоящее время бывших складских помещений. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет", - уточняется в публикации в Telegram-канале мэра.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
8 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала