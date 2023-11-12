https://ria.ru/20231112/obstrel-1909006718.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T19:53
2023-11-12T19:53
2023-11-12T19:54
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, ориентировочно, полтора часа назад, окраины Первомайска подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении. Колягин уточнил, что в результате обстрела были повреждены недействующие складские помещения. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. "Предположительно, две дальнобойные ракеты западного образца повредили конструкцию не действующих в настоящее время бывших складских помещений. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет", - уточняется в публикации в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Мэр Колягин: украинские военные обстреляли окраины города Первомайск в ЛНР