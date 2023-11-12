https://ria.ru/20231112/obstrel-1908994335.html

При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ

При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.11.2023

При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ

Семеро израильских военных пострадали в результате обстрелов на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале в воскресенье. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T18:14

2023-11-12T18:14

2023-11-12T22:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Семеро израильских военных пострадали в результате обстрелов на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале в воскресенье."Семь солдат ЦАХАЛ получили легкие ранения в результате минометных обстрелов в районе Менары на севере Израиля ранее сегодня. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены", - сообщает армия.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, россия, наджиб микати, хамас, оон