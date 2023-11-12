Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 12.11.2023 (обновлено: 22:15 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/obstrel-1908994335.html
При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ
При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.11.2023
При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ
Семеро израильских военных пострадали в результате обстрелов на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале в воскресенье. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:14
2023-11-12T22:15
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
россия
наджиб микати
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_0:290:3071:2018_1920x0_80_0_0_89b286a2d8d82655eb103e8d058e2965.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Семеро израильских военных пострадали в результате обстрелов на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале в воскресенье."Семь солдат ЦАХАЛ получили легкие ранения в результате минометных обстрелов в районе Менары на севере Израиля ранее сегодня. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены", - сообщает армия.В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html
израиль
ливан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448961_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6e505b93e16fd2ed8f623e9598fb272b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, россия, наджиб микати, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Россия, Наджиб Микати, ХАМАС, ООН
При обстрелах северного Израиля пострадали семеро военных ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: семеро израильских военных получили ранения при обстрелах в районе Менары

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса в кибуце Беэри в Израиле
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Семеро израильских военных пострадали в результате обстрелов на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале в воскресенье.
«
"Семь солдат ЦАХАЛ получили легкие ранения в результате минометных обстрелов в районе Менары на севере Израиля ранее сегодня. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи были уведомлены", - сообщает армия.
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
СМИ: операция в Газе грозит крупным конфликтом и изоляцией Израиля и США
10 ноября, 08:41
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванРоссияНаджиб МикатиХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала