https://ria.ru/20231112/obstrel-1908914641.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.11.2023
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T00:23
2023-11-12T00:23
2023-11-12T00:23
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На тельмановском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 126 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Тельманово. По данным представительства, два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Согласно представительству, ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Тельманово. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 26 обстрелов.
https://ria.ru/20231111/zhenschina-1908885253.html
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, В мире
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 126 боеприпасов