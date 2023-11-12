https://ria.ru/20231112/obstrel-1908914641.html

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.11.2023

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:23

2023-11-12T00:23

2023-11-12T00:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На тельмановском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 126 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Тельманово. По данным представительства, два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Согласно представительству, ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Тельманово. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 26 обстрелов.

https://ria.ru/20231111/zhenschina-1908885253.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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