https://ria.ru/20231112/moshenniki-1908921453.html

Россиян предупредили об опасной схеме мошенников во время распродаж

Россиян предупредили об опасной схеме мошенников во время распродаж - РИА Новости, 12.11.2023

Россиян предупредили об опасной схеме мошенников во время распродаж

Во время предновогодних распродаж россияне чаще рискуют столкнуться с интернет-мошенниками, которые "охотятся" за личными данными — одной из популярных схем... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T03:04

2023-11-12T03:04

2023-11-12T05:17

мошенники

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Во время предновогодних распродаж россияне чаще рискуют столкнуться с интернет-мошенниками, которые "охотятся" за личными данными — одной из популярных схем выманивания данных становятся фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые привлекают пользователей большими скидками, рассказал РИА Новости директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков. "В преддверии праздников люди по всему миру ждут возможность приобрести товары и услуги по выгодным ценам. Однако, следует помнить, что с наступлением "черной пятницы" повышается и риск столкнуться с интернет-мошенниками. Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию", - рассказал он.Пользователи оформляют заказ на "выгодных" условиях, указывая персональные сведения и реквизиты банковских карт — так данные попадают к злоумышленникам, которые впоследствии используют их для незаконных транзакций. "Схожим образом с фишинговыми сайтами работают целые приложения. Они обещают доступ к эксклюзивным акциям и скидкам от популярных магазинов, но на самом деле воруют личные данные пользователей", - добавил эксперт.Другим способом выманить личные данные становятся электронные письма, которые имитируют официальные сообщения от известных интернет-магазинов, банков или онлайн-сервисов. В такой рассылке может быть информация о крупной скидке в "черную пятницу" и предложение перейти по ссылке для получения дополнительной информации — на этой странице пользователя просят оставить свои данные под предлогом участия в акции.Еще один способ мошенничества — создание фейковых аккаунтов в популярных мессенджерах или социальных сетях. "Мошенники могут представиться знакомыми или сотрудниками компаний. На самом же деле, они пытаются втереться в доверие, используя для этого информацию со страницы или из описании профиля. А дальше начинают либо вымогать деньги, либо предлагать крупные скидки или бонусы при условии оплаты", - сказал Избаенков.Эксперт советует проверять подлинность веб-ресурсов и защищенность веб-соединения — это отображение зеленого замочка рядом с адресом сайта. Пользователям нужно быть осторожными при нажатии ссылок и не переходить на подозрительные ресурсы. Также следует остерегаться больших скидок и поверять стоимость товаров у нескольких продавцов — низкая цена может быть признаком мошенничества.

https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мошенники