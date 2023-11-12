https://ria.ru/20231112/mitta-1909024411.html
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры - РИА Новости, 12.11.2023
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, пока его оставили на домашнем лечении, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:56
2023-11-12T22:56
2023-11-12T23:06
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, пока его оставили на домашнем лечении, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. "Скорую вызывали, но дома пока", - сказал помощник режиссера. По его словам, причиной стала температура. Иванов отметил, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик
Культура, Москва, Россия, Александр Митта (Рабинович), Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры
Александру Митте вызывали скорую из-за температуры, его не госпитализировали