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Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры - РИА Новости, 12.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:56 12.11.2023 (обновлено: 23:06 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/mitta-1909024411.html
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры - РИА Новости, 12.11.2023
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, пока его оставили на домашнем лечении, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:56
2023-11-12T23:06
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, пока его оставили на домашнем лечении, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. "Скорую вызывали, но дома пока", - сказал помощник режиссера. По его словам, причиной стала температура. Иванов отметил, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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москва, россия, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик
Культура, Москва, Россия, Александр Митта (Рабинович), Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК
Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры

Александру Митте вызывали скорую из-за температуры, его не госпитализировали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Режиссеру Александру Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, пока его оставили на домашнем лечении, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов.
«
"Скорую вызывали, но дома пока", - сказал помощник режиссера. По его словам, причиной стала температура.
Иванов отметил, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии".
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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КультураМоскваРоссияАлександр Митта (Рабинович)Геннадий ИвановМихаил РоммВГИК
 
 
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