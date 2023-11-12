СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в украинских регионах
"СТРАНА.ua": на Украине состоялись митинги с требованием демобилизации
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах, пишет издание "Страна".
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"По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По информации СМИ, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них участвуют по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.
Ранее подобные митинги уже проходили в Киеве и ряде областных центров Украины.
На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В четверг, 9 ноября, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года.