https://ria.ru/20231112/mitingi-1909010198.html

СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в украинских регионах

СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в украинских регионах - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в украинских регионах

Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах, пишет издание... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-12T20:24

2023-11-12T20:24

2023-11-13T00:32

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах, пишет издание "Страна". "По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых", — говорится в публикации в Telegram-канале.По информации СМИ, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них участвуют по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.Ранее подобные митинги уже проходили в Киеве и ряде областных центров Украины. На Украине 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В четверг, 9 ноября, Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231003/protest-1900216960.html

https://ria.ru/20231015/aktsiya-1902902603.html

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в мире, украина, владимир зеленский, одесса, львов