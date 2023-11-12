https://ria.ru/20231112/milliardery-1908897340.html

Миллиардерам больше нечего нам сказать

Миллиардерам больше нечего нам сказать - РИА Новости, 12.11.2023

Миллиардерам больше нечего нам сказать

Вышли две щекочущие нервы книги. Одна — о том, как мировая элита миллиардеров манипулирует сегодня человечеством. Вторая написана как раз миллиардером и... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:11

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Вышли две щекочущие нервы книги. Одна — о том, как мировая элита миллиардеров манипулирует сегодня человечеством. Вторая написана как раз миллиардером и объясняет нам, каким должен быть правильный завтрашний мир. Вместе они создают очень хороший эффект, выражаемый простым вопросом: а этим неприлично богатым людям точно есть что нам сказать или сделать?Первая книга слегка предсказуема, в том числе своей хорошей и свежей статистикой. И о том, что 82 процента богатства, созданного в 2017 году, досталось одному проценту населения планеты. И еще о том, как некоторые титаны бизнеса хорошо заработали на "операции "Коронавирус": только за несколько месяцев 2020 года Билл Гейтс обзавелся дополнительными 75 миллиардами, Джеф Безос — 67,9, Марк Цукерберг 37,8 и Илон Маск — 33,6 миллиарда.Есть два авторских вывода: один — что миллиардеры превратились в нечто вроде феодального сословия в Средние века, тормозящего развитие обществ, и другой — что они ведут себя как марксисты.А марксизм, по мнению автора книги, норвежки Ханны Набинту Херланд, это попытка социального инжиниринга в глобальном масштабе. То есть не просто манипуляция поведением людей, а что-то вроде формирования их такими, как надо, вместо тех, какие есть. Ну, у каждого, наверное, свой Маркс, но идею запомним — пригодится несколькими абзацами ниже.Не надо думать, что Мистеры Миллиарды сидят тихо в своих феодальных крепостях и формируют нас через своих вассалов. Вообще-то, некоторые очень любят высказываться. И вот книга, только что написанная немцем Матиасом Дёпфнером, под названием "Торговая ловушка: как перестать делать бизнес с диктаторами". Этот нынешний владелец медиаимперии Акселя Шпрингера (и многого другого) постоянно что-то пишет и говорит. В данном случае он предлагает создать две мировые экономики. Одна — западная, другая — неправильная. В западной полная свобода торговли, и тогда там расцветут общества, без нынешней политкорректности, которую Дёпфнер не любит, и без прочих проблем. А остальной мир, там, где диктаторы, — он без общения с западным съежится, отстанет и развалится.И это все — больше нечего сказать? Так отнесся к автору американский рецензент, разбирающийся в мировой экономике. Нечего предложить, кроме уже опробованной и провалившейся идеи? Тут мы добавим: суть нынешнего переговорного марафона США — КНР как раз в том, что уже было начатый "развод экономик", как признали в Америке, не работает так же, как прежняя свобода торговли. Запад проигрывает в обеих ситуациях, нужно что-то среднее. А мир, по Дёпфнеру, лишь ускорит создание бездолларовой зоны и формирование альтернативной мировой экономики — притом что разорит западных экспортеров и создаст проблемы десяткам стран.Какие выводы можно сделать из обеих книг и реакции на них? Прежде всего самый простой. Раньше это считалось как бы социальной ответственностью сверхбогатых — улучшать мир. "Считалось" в том смысле, что весьма многие эту их роль воспринимали как должное. Но сегодня мы знаем, что, если у кого-то миллиарды, это вовсе не значит, что человечество будет слушать, открыв рот, идеи такой личности о том, как нам всем жить. Особенно когда даже с миллиардами человеку, оказывается, нечего сказать.Если раньше этих сверхбогатых наставников и слушали, и боялись, справедливо подозревая в тайном управлении миллиардами людей, то сейчас ситуация меняется. Перемены эти были сильно ускорены в последние годы — из-за непристойных масштабов манипуляции сознанием, особенно когда манипуляции переходят уже, по сути, в формирование нового человека.И вот смешной пример — про бананы. Билл Гейтс (повторим, 75 заработанных миллиардов "на вирусе") благотворительно финансировал, среди многого прочего, австралийские попытки вывести новую породу бананов, с витаминами и устойчивостью к заболеваниям. Все получилось. Заголовок статьи об этом: "Они пришли за нашими бананами", с общей идеей — не надо нам такой благотворительности от человека, уже высказывавшегося насчет необходимости уменьшить человечество. И кстати, агитирующего за заключение всеобщего обязательного санитарного договора. Несите нормальные бананы.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html

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китай, америка, билл гейтс, марк цукерберг, илон маск, технологии, аналитика