https://ria.ru/20231112/mgu-1908988141.html

В МГУ предложили создать новую специальность

В МГУ предложили создать новую специальность - РИА Новости, 12.11.2023

В МГУ предложили создать новую специальность

Московский государственный университет во главе с ректором Виктором Садовничим предлагает создать новую специальность "фундаментальная инженерия" для подготовки РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T17:10

2023-11-12T17:10

2023-11-12T17:10

общество

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет во главе с ректором Виктором Садовничим предлагает создать новую специальность "фундаментальная инженерия" для подготовки специалистов, инженеров-исследователей, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова. "Вот с этой целью, конечно, сейчас в стране очень много уделяется внимания инженерному образованию, но Московский университет во главе с Виктором Антоновичем (Садовничим, ректор МГУ - ред.) предлагает ввести новую специальность, которая называется "фундаментальная инженерия", которая как раз и будет готовить специалистов, инженеров-исследователей", - сказала Горбунова. Она подчеркнула, что очень важно подготовить инженеров нового поколения, инженеров-исследователей, которые будут превращать фундаментальные результаты в технологические, высокотехнологические разработки. "Это очень хорошо, можно, например, на лекарствах показать, мы можем создать дженерик, ту молекулу, которая уже существует, но для того, чтобы разработать какое-то новое лекарство, конечно, нужны более глубокие фундаментальные исследования, но потом эти исследования нужно уметь превратить в реальную технологию, реальное лекарство", - пояснила Горбунова. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее сообщал, что вуз разработал и планирует внедрить новый стандарт в области фундаментальной инженерии.

https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html

https://ria.ru/20230727/reyting-1886699390.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова