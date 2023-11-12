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В МГУ предложили создать новую специальность - РИА Новости, 12.11.2023
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17:10 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/mgu-1908988141.html
В МГУ предложили создать новую специальность
В МГУ предложили создать новую специальность - РИА Новости, 12.11.2023
В МГУ предложили создать новую специальность
Московский государственный университет во главе с ректором Виктором Садовничим предлагает создать новую специальность "фундаментальная инженерия" для подготовки РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:10
2023-11-12T17:10
общество
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет во главе с ректором Виктором Садовничим предлагает создать новую специальность "фундаментальная инженерия" для подготовки специалистов, инженеров-исследователей, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова. "Вот с этой целью, конечно, сейчас в стране очень много уделяется внимания инженерному образованию, но Московский университет во главе с Виктором Антоновичем (Садовничим, ректор МГУ - ред.) предлагает ввести новую специальность, которая называется "фундаментальная инженерия", которая как раз и будет готовить специалистов, инженеров-исследователей", - сказала Горбунова. Она подчеркнула, что очень важно подготовить инженеров нового поколения, инженеров-исследователей, которые будут превращать фундаментальные результаты в технологические, высокотехнологические разработки. "Это очень хорошо, можно, например, на лекарствах показать, мы можем создать дженерик, ту молекулу, которая уже существует, но для того, чтобы разработать какое-то новое лекарство, конечно, нужны более глубокие фундаментальные исследования, но потом эти исследования нужно уметь превратить в реальную технологию, реальное лекарство", - пояснила Горбунова. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее сообщал, что вуз разработал и планирует внедрить новый стандарт в области фундаментальной инженерии.
https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html
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общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова
В МГУ предложили создать новую специальность

В МГУ хотят создать новую специальность для подготовки инженеров-исследователей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет во главе с ректором Виктором Садовничим предлагает создать новую специальность "фундаментальная инженерия" для подготовки специалистов, инженеров-исследователей, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова.
«
"Вот с этой целью, конечно, сейчас в стране очень много уделяется внимания инженерному образованию, но Московский университет во главе с Виктором Антоновичем (Садовничим, ректор МГУ - ред.) предлагает ввести новую специальность, которая называется "фундаментальная инженерия", которая как раз и будет готовить специалистов, инженеров-исследователей", - сказала Горбунова.
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Она подчеркнула, что очень важно подготовить инженеров нового поколения, инженеров-исследователей, которые будут превращать фундаментальные результаты в технологические, высокотехнологические разработки.
«
"Это очень хорошо, можно, например, на лекарствах показать, мы можем создать дженерик, ту молекулу, которая уже существует, но для того, чтобы разработать какое-то новое лекарство, конечно, нужны более глубокие фундаментальные исследования, но потом эти исследования нужно уметь превратить в реальную технологию, реальное лекарство", - пояснила Горбунова.
Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее сообщал, что вуз разработал и планирует внедрить новый стандарт в области фундаментальной инженерии.
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