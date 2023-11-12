https://ria.ru/20231112/menyu-1909015779.html

На аукционе в Англии экземпляр меню "Титаника" продали за 84 тысячи фунтов

На аукционе в Англии экземпляр меню "Титаника" продали за 84 тысячи фунтов - РИА Новости, 12.11.2023

На аукционе в Англии экземпляр меню "Титаника" продали за 84 тысячи фунтов

Экземпляр меню с "Титаника" продан на аукционе за 84 тысячи фунтов стерлингов (102,6 тысячи долларов США) в Великобритании, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T21:08

2023-11-12T21:08

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экземпляр меню с "Титаника" продан на аукционе за 84 тысячи фунтов стерлингов (102,6 тысячи долларов США) в Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge & Son. Судя по фотографии лота на сайте аукционного дома, на борту легендарного судна подавались консоме "Ренессанс", крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, молодая рыба, говяжья вырезка по-викториански, голуби "а-ля Годар", молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, говяжье филе под соусом из хрена, зеленый горошек, пюре из пастернака, вареный рис, картофель "Анна", отварной молодой картофель, мясо кряквы под соусом из портвейна, салат, пудинг "Виктория", абрикосы "Бурдалу", а также французское мороженое. "Примечательная реликвия была продана за 84 тысячи фунтов стерлингов на аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзиз", - сообщает телеканал. Отмечается, что все перечисленные блюда подавались 11 апреля 1912 года после того, как лайнер покинул ирландский Квинстаун. На меню имеются следы повреждения водой. На нем также изображен логотип судоходной компании White Star Line и буквы с инициалами OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) рядом с надписью RMS Titanic, которые изначально были позолочены. Уточняется, что экземпляр был обнаружен в фотоальбоме 1960-х годов дочерью и зятем покойного историка Лена Стивенсона. Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

https://ria.ru/20230907/chernovik-1894649512.html

https://ria.ru/20230823/izdanie-1891864484.html

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великобритания, ренессанс, сша, саутгемптон