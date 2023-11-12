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Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и "Северных потоках"

Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и "Северных потоках" - РИА Новости, 12.11.2023

Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и "Северных потоках"

Американский миллиардер Илон Маск одним словом отреагировал на новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках". РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:55

2023-11-12T08:55

2023-11-12T14:25

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск одним словом отреагировал на новость газеты The Washington Post о причастности Украины к диверсии на "Северных потоках".В статье указали, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые, в свою очередь, подчинялись главнокомандующему Валерию Залужному, отметили журналисты."Интересно", — написал Маск в комментариях под постом о новости The Washington Post.В апреле этого года СМИ сообщили, что на Украине задержали бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Романа Червинского. Как утверждалось, он пытался организовать угон самолета ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По информации Nord Stream AG, ЧП беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

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