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Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение - РИА Новости, 12.11.2023
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16:36 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/livan-1908983308.html
Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение
Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение - РИА Новости, 12.11.2023
Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение
Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:36
2023-11-12T16:36
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар. "Зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы, и то, что мы видим сегодня на юге (Ливана), — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни", - сказал министр. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/izrail-1908969737.html
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в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, наджиб микати, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Владимир Путин, Наджиб Микати, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение

Ливанский министр: Израиль ведет войну на истощение на юге республики

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар.
"Зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы, и то, что мы видим сегодня на юге (Ливана), — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни", - сказал министр.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Армия Израиля рассказала о пуске ракеты из Ливана
Вчера, 14:45
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В ЦАХАЛ сообщили о проникновении в Израиль летательных аппаратов из Ливана
10 ноября, 17:45
 
В миреИзраильЛиванРоссияВладимир ПутинНаджиб МикатиХАМАСООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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