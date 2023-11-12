https://ria.ru/20231112/livan-1908983308.html

Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение

Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение - РИА Новости, 12.11.2023

Ливанский министр обвинил Израиль в войне на истощение

Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T16:36

2023-11-12T16:36

2023-11-12T16:36

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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар. "Зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется, также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы, и то, что мы видим сегодня на юге (Ливана), — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни", - сказал министр. В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/izrail-1908969737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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