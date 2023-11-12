https://ria.ru/20231112/litva-1908951518.html
В Литве стартует избирательная кампания
В Литве стартует избирательная кампания - РИА Новости, 12.11.2023
В Литве стартует избирательная кампания
Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:48
2023-11-12T11:48
2023-11-12T11:48
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов. "Центральная избирательная комиссия сообщает, что 12 ноября при вступлении в силу постановления сейма о проведении президентских выборов и ровно за шесть месяцев до дня этих выборов официально начинается политическая кампания по этим выборам и уже можно регистрироваться для участия или выдвигать кандидатов на выборы президента", - говорится в сообщении на сайте комиссии. Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран.
https://ria.ru/20231107/litva-1907824437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва
В Литве стартует избирательная кампания
В Литве стартует избирательная кампания за полгода до выборов президента
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте
объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов.
"Центральная избирательная комиссия сообщает, что 12 ноября при вступлении в силу постановления сейма о проведении президентских выборов и ровно за шесть месяцев до дня этих выборов официально начинается политическая кампания по этим выборам и уже можно регистрироваться для участия или выдвигать кандидатов на выборы президента", - говорится в сообщении на сайте комиссии.
Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран.
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