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В Литве стартует избирательная кампания - РИА Новости, 12.11.2023
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11:48 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/litva-1908951518.html
В Литве стартует избирательная кампания
В Литве стартует избирательная кампания - РИА Новости, 12.11.2023
В Литве стартует избирательная кампания
Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:48
2023-11-12T11:48
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов. "Центральная избирательная комиссия сообщает, что 12 ноября при вступлении в силу постановления сейма о проведении президентских выборов и ровно за шесть месяцев до дня этих выборов официально начинается политическая кампания по этим выборам и уже можно регистрироваться для участия или выдвигать кандидатов на выборы президента", - говорится в сообщении на сайте комиссии. Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран.
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в мире, литва
В мире, Литва
В Литве стартует избирательная кампания

В Литве стартует избирательная кампания за полгода до выборов президента

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов.
"Центральная избирательная комиссия сообщает, что 12 ноября при вступлении в силу постановления сейма о проведении президентских выборов и ровно за шесть месяцев до дня этих выборов официально начинается политическая кампания по этим выборам и уже можно регистрироваться для участия или выдвигать кандидатов на выборы президента", - говорится в сообщении на сайте комиссии.
Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран.
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