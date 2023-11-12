https://ria.ru/20231112/litva-1908951518.html

В Литве стартует избирательная кампания

В Литве стартует избирательная кампания - РИА Новости, 12.11.2023

В Литве стартует избирательная кампания

Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:48

2023-11-12T11:48

2023-11-12T11:48

в мире

литва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Литвы на своем сайте объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов. "Центральная избирательная комиссия сообщает, что 12 ноября при вступлении в силу постановления сейма о проведении президентских выборов и ровно за шесть месяцев до дня этих выборов официально начинается политическая кампания по этим выборам и уже можно регистрироваться для участия или выдвигать кандидатов на выборы президента", - говорится в сообщении на сайте комиссии. Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран.

https://ria.ru/20231107/litva-1907824437.html

литва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва