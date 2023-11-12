https://ria.ru/20231112/lev-1908916031.html

Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва

Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва - РИА Новости, 12.11.2023

Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва

Крупный лев, сбежавший в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, пойман, сообщил мэр Алессандро Грандо. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:50

2023-11-12T00:50

2023-11-12T00:50

рим

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РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Крупный лев, сбежавший в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, пойман, сообщил мэр Алессандро Грандо. "Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка", - написал Грандо. Он выразил надежду, что этот эпизод позволит изменить отношение к эксплуатации животных в цирках. По информации газеты il Messaggero, в хищника выстрелили шприцом со снотворным. Цирк, откуда он сбежал, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия, продлившегося почти шесть часов. В соцсетях распространились видео, на котором запечатлено, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. Мэр города призвал его жителей не выходить на улицу, однако местные СМИ сообщили, что некоторые горожане вышли из домов, достав ружья.

https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html

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рим