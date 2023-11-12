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Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва
Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва - РИА Новости, 12.11.2023
Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва
Крупный лев, сбежавший в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, пойман, сообщил мэр Алессандро Грандо. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T00:50
2023-11-12T00:50
2023-11-12T00:50
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РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Крупный лев, сбежавший в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, пойман, сообщил мэр Алессандро Грандо. "Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка", - написал Грандо. Он выразил надежду, что этот эпизод позволит изменить отношение к эксплуатации животных в цирках. По информации газеты il Messaggero, в хищника выстрелили шприцом со снотворным. Цирк, откуда он сбежал, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия, продлившегося почти шесть часов. В соцсетях распространились видео, на котором запечатлено, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. Мэр города призвал его жителей не выходить на улицу, однако местные СМИ сообщили, что некоторые горожане вышли из домов, достав ружья.
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рим
Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва
Под Римом поймали крупного льва, сбежавшего из зоопарка города Ладисполи
РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Крупный лев, сбежавший в субботу вечером из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом, пойман, сообщил мэр Алессандро Грандо.
«
"Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка", - написал Грандо.
Он выразил надежду, что этот эпизод позволит изменить отношение к эксплуатации животных в цирках.
По информации газеты il Messaggero, в хищника выстрелили шприцом со снотворным. Цирк, откуда он сбежал, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия, продлившегося почти шесть часов.
В соцсетях распространились видео, на котором запечатлено, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. Мэр города призвал его жителей не выходить на улицу, однако местные СМИ сообщили, что некоторые горожане вышли из домов, достав ружья.
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