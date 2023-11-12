https://ria.ru/20231112/ldpr-1908955390.html
ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах
ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах - РИА Новости, 12.11.2023
ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах
Фракция ЛДПР считает необходимым предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми поездами дальнего следования, заявил лидер фракции Леонид... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:38
2023-11-12T12:38
2023-11-12T12:38
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР считает необходимым предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми поездами дальнего следования, заявил лидер фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. "ЛДПР предлагает предоставлять льготу многодетным семьям при перевозке детей поездами дальнего следования", - написал Слуцкий. Он отметил, что отдых всей семьей - это большие расходы, транспортные занимают немалую часть бюджета, рассчитанного на отдых. Именно поэтому многодетные семьи часто проводят лето дома, а не на море. "Для молодого поколения очень важно сохранить мобильность, посмотреть интересные места, отдыхать на море летом. Поэтому немногие решаются на второго, третьего и последующих детей, так как траты на содержание семьи колоссально возрастают", - добавил глава партии.
https://ria.ru/20231109/kvartiry-1908413050.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах
ЛДПР призвала давать многодетным льготу на проезд в поездах дальнего следования
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Фракция ЛДПР считает необходимым предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми поездами дальнего следования, заявил лидер фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
.
"ЛДПР
предлагает предоставлять льготу многодетным семьям при перевозке детей поездами дальнего следования", - написал Слуцкий.
Он отметил, что отдых всей семьей - это большие расходы, транспортные занимают немалую часть бюджета, рассчитанного на отдых. Именно поэтому многодетные семьи часто проводят лето дома, а не на море.
"Для молодого поколения очень важно сохранить мобильность, посмотреть интересные места, отдыхать на море летом. Поэтому немногие решаются на второго, третьего и последующих детей, так как траты на содержание семьи колоссально возрастают", - добавил глава партии.
Матвиенко высказалась за предоставление квартир многодетным семьям