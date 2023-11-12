https://ria.ru/20231112/ldpr-1908955390.html

ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах

ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах - РИА Новости, 12.11.2023

ЛДПР предложила предоставлять льготу многодетным на проезд в поездах

Фракция ЛДПР считает необходимым предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми поездами дальнего следования, заявил лидер фракции Леонид... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:38

2023-11-12T12:38

2023-11-12T12:38

леонид слуцкий (политик)

лдпр

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР считает необходимым предоставлять многодетным семьям льготу при путешествиях с детьми поездами дальнего следования, заявил лидер фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. "ЛДПР предлагает предоставлять льготу многодетным семьям при перевозке детей поездами дальнего следования", - написал Слуцкий. Он отметил, что отдых всей семьей - это большие расходы, транспортные занимают немалую часть бюджета, рассчитанного на отдых. Именно поэтому многодетные семьи часто проводят лето дома, а не на море. "Для молодого поколения очень важно сохранить мобильность, посмотреть интересные места, отдыхать на море летом. Поэтому немногие решаются на второго, третьего и последующих детей, так как траты на содержание семьи колоссально возрастают", - добавил глава партии.

https://ria.ru/20231109/kvartiry-1908413050.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

леонид слуцкий (политик), лдпр, общество